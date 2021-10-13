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Креативная реклама бесконтактных платежей

Креативная реклама бесконтактных платежей (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2021 09:17
Сообщество : Фабрика идей
Метки: бесконтактные платежи   видео   интересно   креатив   оплата   реклама   
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Вы когда-нибудь задумывались о том, какое путешествие совершает купюра, прежде чем попасть в ваш кошелек? Короткое видео расскажет о том, почему стоит пользоваться различными бесконтактными способами оплаты.
В рекламном ролике показали, в каких местах может оказаться купюра, прежде чем окажется в ваших руках.

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Метки: бесконтактные платежи   видео   интересно   креатив   оплата   реклама   
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куджо Полчаса назад
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Дмитрий

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