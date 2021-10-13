Креативная реклама бесконтактных платежей

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Вы когда-нибудь задумывались о том, какое путешествие совершает купюра, прежде чем попасть в ваш кошелек? Короткое видео расскажет о том, почему стоит пользоваться различными бесконтактными способами оплаты.
В рекламном ролике показали, в каких местах может оказаться купюра, прежде чем окажется в ваших руках.
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