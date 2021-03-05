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Торт для любителей лапши быстрого приготовления

Торт для любителей лапши быстрого приготовления (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2021 09:39
Сообщество : Еда
Метки: видео   доширак   еда   интересно   креатив   кулинария   торт   
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Кондитеры изготовили симпатичный торт, который наверняка придется по вкусу поклонникам лапши быстрого приготовления торговой марки «Доширак». Особого внимания залуживает детализация кондитерского изделия.

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Метки: видео   доширак   еда   интересно   креатив   кулинария   торт   
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