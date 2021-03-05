Торт для любителей лапши быстрого приготовления

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Кондитеры изготовили симпатичный торт, который наверняка придется по вкусу поклонникам лапши быстрого приготовления торговой марки «Доширак». Особого внимания залуживает детализация кондитерского изделия.
Торт покрыт очень реалистичными на вид «специями» и полностью съедобен.
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