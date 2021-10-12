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Мужчина доставил своего пьяного друга до дома в магазинной тележке

Мужчина доставил своего пьяного друга до дома в магазинной тележке (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2021 09:48
Сообщество : Юмор
Метки: ynews   Балахна   Собутыльник   видео   животные   магазинная тележка   пьяные   тележка   
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В городе Балахна Нижегородской области мужчина не смог бросить своего друга после гулянки на произвол судьбы. Автомобилист запечатлел на видео заботливого собутыльника, который с помощью магазинной продуктовой тележки доставлял приятеля до дома.
Настоящий друг никогда не бросит в беде.

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Метки: ynews   Балахна   Собутыльник   видео   животные   магазинная тележка   пьяные   тележка   
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