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Любопытный пес стал звездой прогноза погоды

Любопытный пес стал звездой прогноза погоды (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2021 08:58
Сообщество : Животные
Метки: ynews   Канада   Прогноз погоды   видео   животные   погода   собака   
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Забавный инцидент произошел во время прямого эфира на телеканале в Канаде. Метеоролог рассказывал зрителям об урагане «Ида», когда в кадре внезапно появился его кудрявый пес по кличке Шторм.
Искавший лакомства пес начал бродить на фоне хромакея, радостно виляя хвостом. Мужчина сейчас работает из дома, поэтому пёс не упустил возможности ворваться в эфир и немного покрасовался перед камерой. Ведущий продолжил вести прогноз погоды, стараясь не обращать внимания на питомца.

Пес по кличке Шторм не в первый раз приковывает к себе внимание зрителей. Нарушитель спокойствия породы голдендудль уже несколько раз неожиданно появлялся в различных репортажах за последние 10 лет и успел стать своеобразным талисманом телеканала. У него даже есть собственная страница в Instagram.

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Метки: ynews   Канада   Прогноз погоды   видео   животные   погода   собака   
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1  комментарий
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319
Mowgley 3 часа назад
Ну нормально же все.
Собакен молодец - ходил аккуратно, цифры старался не загораживать, нигде не насрал
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