Любопытный пес стал звездой прогноза погоды

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Забавный инцидент произошел во время прямого эфира на телеканале в Канаде. Метеоролог рассказывал зрителям об урагане «Ида», когда в кадре внезапно появился его кудрявый пес по кличке Шторм.
Искавший лакомства пес начал бродить на фоне хромакея, радостно виляя хвостом. Мужчина сейчас работает из дома, поэтому пёс не упустил возможности ворваться в эфир и немного покрасовался перед камерой. Ведущий продолжил вести прогноз погоды, стараясь не обращать внимания на питомца.
Пес по кличке Шторм не в первый раз приковывает к себе внимание зрителей. Нарушитель спокойствия породы голдендудль уже несколько раз неожиданно появлялся в различных репортажах за последние 10 лет и успел стать своеобразным талисманом телеканала. У него даже есть собственная страница в Instagram.
Пес по кличке Шторм не в первый раз приковывает к себе внимание зрителей. Нарушитель спокойствия породы голдендудль уже несколько раз неожиданно появлялся в различных репортажах за последние 10 лет и успел стать своеобразным талисманом телеканала. У него даже есть собственная страница в Instagram.
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