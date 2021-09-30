Медведь нашёл в лесу камеру и случайно включил запись

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Охотник опубликовал видео с медведем, который заснял себя на оброненную кем-то в лесу экшн-камеру. Хищник обнаружил камеру на снегу и решил изучить её и попробовать на вкус.
Медведь начал играть с камерой и случайно включил запись. Животное неоднократно пыталось попробовать её на вкус и сделало несколько забавных кадров.
По счастливой случайности мужчина проходил в тех местах, где когда-то снял себя медведь.Просмотрев получившийся ролик, охотник решил поделиться им с пользователями сети.
По счастливой случайности мужчина проходил в тех местах, где когда-то снял себя медведь.Просмотрев получившийся ролик, охотник решил поделиться им с пользователями сети.
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