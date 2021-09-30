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Медведь нашёл в лесу камеру и случайно включил запись

Медведь нашёл в лесу камеру и случайно включил запись (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2021 09:00
Сообщество : Животные
Метки: ynews   в мире   видео   животные   интересно   камера   медведь   прикол   
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Охотник опубликовал видео с медведем, который заснял себя на оброненную кем-то в лесу экшн-камеру. Хищник обнаружил камеру на снегу и решил изучить её и попробовать на вкус.
Медведь начал играть с камерой и случайно включил запись. Животное неоднократно пыталось попробовать её на вкус и сделало несколько забавных кадров.

По счастливой случайности мужчина проходил в тех местах, где когда-то снял себя медведь.Просмотрев получившийся ролик, охотник решил поделиться им с пользователями сети.

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Метки: ynews   в мире   видео   животные   интересно   камера   медведь   прикол   
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10  комментариев
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1k
Mowgley 3 часа назад
Имхо, Потапыч снимает круче Бондарчука
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4k
Виктор Штурмаревич Минуту назад
Похоже,что мишка играет с головой хозяина камеры.
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4k
aleksei 9 минут назад
Лучшая реклама камеры, видимо GoPro
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23k
SerGProS Час назад
Миша бросил камеру, а смогли бы увидеть что-то темное и сопливое и неразборчивое, типа "Ведьма из Блэр" и счастливую яркую концовку..Кстати, на "семерочке" у миши - кариес
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3k
Light_of_freedom 2 часа назад
Хорошо хоть трактор не нашел...
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829
neo 2 часа назад
Степень защиты камеры - "Антимедведь"
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16k
Топпер Харли 2 часа назад
Хорошая камера, крепкая, а у косолапого кариес)
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