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Приморцы наткнулись на затаившегося у дороги тигра

Приморцы наткнулись на затаившегося у дороги тигра (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2021 09:22
Сообщество : Животные
Метки: ynews   Приморье   видео   встреча   животные   люди   тигр   
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В районе поселка Бамбурово Хасанского района Приморского края автомобилисты встретились с тигром на ночной дороге. Хищник выглядывал из-под ограждения и внимательно следил за незнакомцами.
К счастью, присутствующие в автомобиле люди не стали выходить к тигру. Женщина запечатлела хищника через открытое окно.

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Метки: ynews   Приморье   видео   встреча   животные   люди   тигр   
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18k
SolomonA 2 часа назад
Киса хочет поиграть!

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13k
Объект реальности 15 минут назад
вышел посмотреть, что там у этих кожаных мешков.
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599
The Graff Полчаса назад
А мне видео с медвежонком понравилось:
https://www.tiktok.com/@hasan.abdullaev.1969/video/7012976590325943553?sender_device=pc&sender_web_id=6940166467732915718&is_from_webapp=v1&is_copy_url=0https://www.tiktok.com/@hasan.abdullaev.1969/video/7012976590325943553?sender_device=pc&sender_web_id=6940166467732915718&is_from_webapp=v1&is_copy_url=0
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6k
Nikolay 46 минут назад
Полосатый - значит ДПС! Выйти из машины и предъявить документы!
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9k
ScorpionDS 2 часа назад
Тигр спокоен, а вот визжать рядом спокойным тигром идея плохая и я бы еще окна не открывал, а то тигр может почувствовать запах корма ...
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9k
☾ Атеист ☽ 2 часа назад
мышкует...
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