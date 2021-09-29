Приморцы наткнулись на затаившегося у дороги тигра

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В районе поселка Бамбурово Хасанского района Приморского края автомобилисты встретились с тигром на ночной дороге. Хищник выглядывал из-под ограждения и внимательно следил за незнакомцами.
К счастью, присутствующие в автомобиле люди не стали выходить к тигру. Женщина запечатлела хищника через открытое окно.
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