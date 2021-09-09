Как выглядел тасманский тигр, вымерший в 1936 году

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Национальный киноархив Австралии опубликовал в сети цветное видео с тасманским тигром (сумчатым волком), вымершим 85 лет назад. Колористы раскрасили черно-белый видеоролик с последним известным представителем данного вида, снятым зоологом Дэвидом Фли в декабре 1933 года в австралийском зоопарке Бомарис. Австралиец тогда запечатлел, как животное по кличке Бенджамин разгуливает по клетке.
Специалисты работали над видео около 200 часов, опираясь при раскрашивании на шкуры из музейных коллекций и различные рисунки, эскизы и письменные описания шерсти.
Видеоролик выпущен к Национальному дню исчезающих видов, отмечаемому в Австралии 7 сентября.
Видеоролик выпущен к Национальному дню исчезающих видов, отмечаемому в Австралии 7 сентября.
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