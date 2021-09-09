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Как выглядел тасманский тигр, вымерший в 1936 году

Как выглядел тасманский тигр, вымерший в 1936 году (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2021 09:49
Сообщество : Животные
Метки: ynews   Австралия   Вымершие виды   в мире   видео   животные   колоризация   сумчатый волк   
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Национальный киноархив Австралии опубликовал в сети цветное видео с тасманским тигром (сумчатым волком), вымершим 85 лет назад. Колористы раскрасили черно-белый видеоролик с последним известным представителем данного вида, снятым зоологом Дэвидом Фли в декабре 1933 года в австралийском зоопарке Бомарис. Австралиец тогда запечатлел, как животное по кличке Бенджамин разгуливает по клетке.
Специалисты работали над видео около 200 часов, опираясь при раскрашивании на шкуры из музейных коллекций и различные рисунки, эскизы и письменные описания шерсти.

Видеоролик выпущен к Национальному дню исчезающих видов, отмечаемому в Австралии 7 сентября.

Источник:

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Метки: ynews   Австралия   Вымершие виды   в мире   видео   животные   колоризация   сумчатый волк   
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Garpia121 Час назад
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5k
★Lucifer★ 48 минут назад
Последний дикий сумчатый волк был убит 13 мая 1930 года, а в 1936 году в частном зоопарке в Хобарте умер от старости последний сумчатый волк, содержавшийся в неволе.
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6k
Sterling Malory Archer 53 минуты назад
Класный зверюг!
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