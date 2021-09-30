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Мужчина поймал аллигатора с помощью мусорного контейнера

Мужчина поймал аллигатора с помощью мусорного контейнера (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2021 09:58
Сообщество : Животные
Метки: ynews   аллигатор   в мире   видео   животные   сша   
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Житель города Маунт-Дора (штат Флорида, США) обнаружил на своём участке аллигатора. Мужчина взял мусорный контейнер и загнал в него незваного гостя.
Необычный способ ловли аллигатора попал на видео.

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Метки: ynews   аллигатор   в мире   видео   животные   сша   
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10  комментариев
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4k
Leonid Час назад
А он вечером в кроссовки возле двери не отомстит?
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Duke_kir 21 минуту назад
а мужик здоров, аллигатор хоть и небольшой. но все таки
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36k
Лесли 🥰 51 минуту назад
Ящер в шоке)) по кумполу получил))))
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
И эти люди говорят что у нас по улицам ходят медведи с балалайками.
У них постоянно то крокодилы в бассейнах купаются, то еноты носки тырят, то черножопые обезьяны толпами бегают....
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14k
Роберт Шекли 2 часа назад
Выпустил на соседский участок
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27k
lem02 2 часа назад
Так буднично. Ну, аллигатор, эка невидаль...
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7k
Мистер Фикс 2 часа назад
Теперь аллигатор всем расскажет, что телепорт существует
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852
Gayrat 2 часа назад
Вот и ходи после этого по кустикам гадить...
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22k
Тигран Саркисян 2 часа назад
А что он так убежал то ?
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1k
Mowgley 2 часа назад
Парню повезло, что Гена был один.
А если бы Чебурашка за друга заступился?
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