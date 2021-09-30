Мужчина поймал аллигатора с помощью мусорного контейнера

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Житель города Маунт-Дора (штат Флорида, США) обнаружил на своём участке аллигатора. Мужчина взял мусорный контейнер и загнал в него незваного гостя.
Необычный способ ловли аллигатора попал на видео.
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У них постоянно то крокодилы в бассейнах купаются, то еноты носки тырят, то черножопые обезьяны толпами бегают....
А если бы Чебурашка за друга заступился?