В Казахстане пассажирка назвала водителя такси предателем за то, что тот разговаривает на русском языке. Перевозчик не растерялся и быстро объяснил дамочке-нацистке все тонкости мировоззрения. Мужчина добавил, что русские по нацпризнаку его не притесняли, поэтому и выражаться может, как хочет.
В Казахстане пассажирка назвала водителя такси предателем за то, что тот разговаривает на русском языке.
Перевозчик не растерялся и быстро объяснил дамочке-нацистке все тонкости мировоззрения.
Мужчина добавил, что русские по нацпризнаку его не притесняли, поэтому и выражаться может, как хочет.
Такая возможность есть. Допустим, в очень дорогих ресторанах или в дорогих отелях посетитель платит в разы больше реальной стоимости услуги. Он имеет право устроить скандал- ваш суп помои, на этих простынях бомжи трахались! Бегают работники, мчится старший, успокаивает, уговаривает- все это уже включено в счет, клиент за это уже заплатил.
Но есть люди, которые пытаются это УКРАСТЬ. Они провоцируют на скандал работников сферы обслуживания в дешевых магазинах, маршрутках или вон как этого, водителя такси. Они за это НЕ платили. Очень часто это делают выходцы из дальних сел, у них вообще конфликтная модель поведения. Да еще вот в город приехал и устроил им уууух!
Какой же повод выбрать для скандала если все безупречно? Национальные амбиции, языковые разборки- это всегда заходит.
То есть, на видео воровка-провокаторша, патологическое ничтожество. И водитель, нормальный порядочный мужик, который, к сожалению, повелся на разговор с этой идиотиной вместо того, чтобы немедленно высадить.