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Пассажирка назвала водителя такси предателем

Пассажирка назвала водителя такси предателем (1 видео)

Автор:
07 октября 2021 16:59
Сообщество : Таксисты
Метки: водитель   казахстан   русский   

В Казахстане пассажирка назвала водителя такси предателем за то, что тот разговаривает на русском языке.

Перевозчик не растерялся и быстро объяснил дамочке-нацистке все тонкости мировоззрения.

Мужчина добавил, что русские по нацпризнаку его не притесняли, поэтому и выражаться может, как хочет.

Владимир

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Метки: водитель   казахстан   русский   
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3k
Том Сойер 18 часов назад
Рождённый в СССР.... (И хрен каким национализмом ты ему голову забьёшь!!!)
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2k
Fara Zolkin Полчаса назад
Аплодирую Стоя
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5k
ГГалка 38 минут назад
вот интересно - снимала явно пассажирка. и она видимо выгрузила - думала что её поддержат. не знаю как там у них, но у нас большинство на стороне дядьки. и я.
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807
EestiJoodik Час назад
Молодец. Грамотно полудурушную успокоил.
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2k
Алекс 2 часа назад
да выкинул бы ее нахер с машины.
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702
Конрад Карлович 2 часа назад
Таких сейчас мало.
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6k
Letar 2 часа назад
Самое забавное, когда в куче стран говорят не на родном, а на английском, то все в порядке. А как в странах СНГ говорят на русском - так все, трагедия, предатель и прочее)
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−188
Иван Смаглий 2 часа назад
Таксист абсолютно прав. Называют в Москве его соплеменника"хачем" или там "узкоглазым" - какое же это "притеснение по национальному признаку"? Возможно он считает это комплиментом.
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7k
Позитив 3 часа назад
Полностью согласен с водителем
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4k
бедный студент из Африки 3 часа назад
красава
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6
add 3 часа назад
что стало с людьми
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6k
Николай 4 часа назад
0:43 чего то я недопонял, он жил среди русских где его угнетали???или это он у пассажирки интересуется жила ли она, но вроди как оперируя про себя говорит... а так верно говорит на каком хочет языке на таком и разговаривает, а дамочка та еще националистка если считает что имеет право незнакомому человеку указывать или упрекать в предательстве своей нации... или просто ТП...
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5k
Overkill245 5 часов назад
Единственное угнетение по нацпризнаку, которое я помню при СССР, это когда в наш дом переехала семья из Кишинева и младшего пацана прозвали "Мамалыга", что его страшно бесило.
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3k
Romario 5 часов назад
ЗА ДРУЖБУ НАРОДОВ!
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50
Критерий Коши 5 часов назад
Верно говорят - там где капитализм, там всегда будет национализм.
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63
Александр Поляков 8 часов назад
ну и жили бы как в Монголии тупорылые
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9k
Максим 8 часов назад
Ну уж если казашка вспомнила про язык, пусть вспомнит и про обычаи до русского языка. За нравоучения мужчине, за оскорбление, а предатель это писец какое оскорбление, эта мадама должна быть отпижжжена нагайкой и за лошадь привязанна. Короче, раньше бы убили. А по мне, так это такая тупость наезжать на своего за знание еще одного языка...
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22k
Михаил Сметанкин 9 часов назад
Я вообще за то, чтобы все народы взяли все самое лучшие из разных языков, и объединили в один. Нахрена пытаться разговаривать на разных языках? Чем меньше языков в мире, тем лучше люди в мире понимают друг друга!
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487
Нюся Михаил Сметанкин 2 часа назад
В этом суть человеческая. Вспомните почему так и не построили Вавилонскую башню.Из за непонимания!
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487
Нюся Mikhail 2 часа назад
В старорусском вор это преступник. А тот, кто крадет -тать.
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22k
Михаил Сметанкин 9 часов назад
Он может каждый день эти предъявы слышит, и не раз, вот и психанул.
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14k
vikklu 9 часов назад
Ненавижу нацистов, расистов и негров...
Хотя, среди негров есть небольшая прослойка нормальных людей.
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5k
Дмитрий Горчилин 10 часов назад
У чмырей и дегененратов есть одна интересная особенность- они стремятся провоцировать скандалы чтобы повысить собственную значимость.
Такая возможность есть. Допустим, в очень дорогих ресторанах или в дорогих отелях посетитель платит в разы больше реальной стоимости услуги. Он имеет право устроить скандал- ваш суп помои, на этих простынях бомжи трахались! Бегают работники, мчится старший, успокаивает, уговаривает- все это уже включено в счет, клиент за это уже заплатил.
Но есть люди, которые пытаются это УКРАСТЬ. Они провоцируют на скандал работников сферы обслуживания в дешевых магазинах, маршрутках или вон как этого, водителя такси. Они за это НЕ платили. Очень часто это делают выходцы из дальних сел, у них вообще конфликтная модель поведения. Да еще вот в город приехал и устроил им уууух!
Какой же повод выбрать для скандала если все безупречно? Национальные амбиции, языковые разборки- это всегда заходит.
То есть, на видео воровка-провокаторша, патологическое ничтожество. И водитель, нормальный порядочный мужик, который, к сожалению, повелся на разговор с этой идиотиной вместо того, чтобы немедленно высадить.
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