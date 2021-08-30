В Казахстане выпустили социальную рекламу с Pop it, которая вызвала много вопросов

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Казалось бы, причем тут игрушка, ЛГБТ и русский язык? Однако казахам удалось соорудить из всего этого крутой замес, вызывающий неоднозначные ощущения.
Pop it - игрушка, которая стала популярной в 2021 году. Силиконовый диск с разноцветными пупырышками не несет никакой смысловой нагрузки, но якобы помогает при стрессовых ситуациях (по аналогии с пупырчатой пленкой). Эпидемия "поп-ита" захватила все постсоветское пространство и вызвала бурную реакцию общественности, активисты которой усмотрели в радужной игрушке попытку Запада навязать свои сомнительные ценности.
Казахстанский блогер Мерей Жолшы, известный своей нетерпимостью к лицам нетрадиционной ориентации и отстаивающий национальные интересы страны, решил бороться с этим явлением комплексно, и снял социальную рекламу, в которой фигурирует эта самая разноцветная пупырка.
Казахстанский блогер Мерей Жолшы, известный своей нетерпимостью к лицам нетрадиционной ориентации и отстаивающий национальные интересы страны, решил бороться с этим явлением комплексно, и снял социальную рекламу, в которой фигурирует эта самая разноцветная пупырка.
Посмотрев ролик, мы понимаем, что если отобрать у ребенка игрушку и заменить ее на Коран, то в будущем родителей ждет радость от выросшего в нормального человека сына. Он приведет в дом невесту и продолжит род. А вот если оставить поп-ит ребенку, то тот станет гомосексуалистом и через время познакомит родителей со своим бой-френдом.
Особенно внимательные заметили, что первая часть ролика озвучивается на казахском языке, а вторая, где родители сгорают от стыда за нестандартного сына, - на русском.
Реакция соцсетей не заставила себя долго ждать.
Многие интернет-пользователи недоумевали: как можно было в разноцветной игрушке усмотреть символ ЛГБТ, ведь этак и разноцветные карандаши можно будет подтянуть к пропаганде нетрадиционных ценностей?
Ранее этот же блогер снял еще одно видео, на котором он расправляется с аналогичной игрушкой и флагом ЛГБТ. Инстаграм Жолшы удален, но его ролики активно распространяются в соцсетях.
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Бежит заяц по лесу весь такой радостный, навстречу ему волк:
-Здорово, заяц
-Здорово, волк
-Ты откуда такой радостный бежишь?
Да вот лиса тут меня логике научила, оказывается логика такая наука интересная, я теперь всегда буду логики следовать
-Да ну, прада что-ли, слушай, заяц, а меня научи!!!
-Ну смотри, волк, у тебя есть спички?
-Есть
-Значит ты куришь, логично?
-Логично
-А если ты куришь, значит и выпиваешь, логично?
-Логично
-А если выпиваешь, значит и баб имеешь, логично?
-Логично
-А раз баб имеешь, значит ты не гомосек, логично?
-Логично. Слушай, заяц, правда наука интересная, я теперь всегда буду следовать логике, спасибо тебе большое, заяц, я побежал.
Бежит дальше волк по лесу, навстречу ему медведь
-Здорово, волк
-Здорово медведь,
-Откуда ты такой радостный бежишь
-Да тут лиса зайца логике научила, а он меня научил, оказывается такая наука интересная
-Правда? Слушай, волк, а меня научи!
-Ну смотри, медведь, у тебя есть спички?
-Нету
-Значит ты гомосек!!!
Приходит мужик к психотерапевту:
- Доктор помогите... мне кажется что меня окружают одни голубые!
- Хорошо, я буду показывать вам картинки - а вы описывать что на них
изображено!
Показывает мужику картину "Три богатыря" - что вы видите?
- Три голубых!!!
- Почему?
- Ну три мужика в поле одни - явно трахнуться хотят!!!
Показывает картину "Летят гуси косяком" - что вы видите?
- Гуси-голубые!
- Почему?
- Ну летят - друг другу в жопу смотрят - явно трахнуться хотят!!!
Ну хорошо говорит доктор - на меня посмотрите на кого я похож???
- Ну вы доктор явно педераст!!!
- Почему?
- Ну а откуда у вас такие картинки?
Так и этот блогер. Явно латентный. Вот ему везде и мерещатся знаки))
з.ы. zyd(жид) по-польски еврей.
все-таки правда, что:
"дума жида несется в рай, а в мозгах пусто, то он пришьет к любой вещи свои какие-то мнимые больные и необразованные фантазии."
з.ы. zyd(жид) по-польски еврей.
Но если человек чувствует в себе какие-то неприродные паталогические позывы, ему что ни покажи. Что радужное, что голубое, что бл кирпичную стену, все равно писюном правильно пользоваться ни научится.
И нет, я не то что не гей, я замужем и у меня трое детей, 2 сына и доченька, и я всех их с мужем очень люблю.
Но пусть эти болезненные здесь считают меня геем и навешивают ярлыки... Мне всё равно. Сами себя же позорят и показывают свою ограниченность. :))))