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В Казахстане выпустили социальную рекламу с Pop it, которая вызвала много вопросов

В Казахстане выпустили социальную рекламу с Pop it, которая вызвала много вопросов (8 фото + 1 видео)

Автор:
30 августа 2021 14:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Pop it   видео   игрушка   казахстан   реакция соцсетей   социальная реклама   
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Казалось бы, причем тут игрушка, ЛГБТ и русский язык? Однако казахам удалось соорудить из всего этого крутой замес, вызывающий неоднозначные ощущения.

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Метки: Pop it   видео   игрушка   казахстан   реакция соцсетей   социальная реклама   
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11k
VM Varga 2 часа назад
Если подарить ребёнку Коран, то он придёт в гости с бараном и взорвётся
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7k
Ivan 6 минут назад
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5k
ГГалка Час назад
попит захватил постсоветсткое пространство? шта? прям вот тогда это началось? с горабачёвым? просто от нас попиты прятали??? ваще жесть. .. а реклама реально не хорошая, с гнильцой.
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3k
Едондер пуп Час назад
Чего только одну книжку дал? Вроде, можно же четыре))
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
Как в старом анекдоте.
Бежит заяц по лесу весь такой радостный, навстречу ему волк:
-Здорово, заяц
-Здорово, волк
-Ты откуда такой радостный бежишь?
Да вот лиса тут меня логике научила, оказывается логика такая наука интересная, я теперь всегда буду логики следовать
-Да ну, прада что-ли, слушай, заяц, а меня научи!!!
-Ну смотри, волк, у тебя есть спички?
-Есть
-Значит ты куришь, логично?
-Логично
-А если ты куришь, значит и выпиваешь, логично?
-Логично
-А если выпиваешь, значит и баб имеешь, логично?
-Логично
-А раз баб имеешь, значит ты не гомосек, логично?
-Логично. Слушай, заяц, правда наука интересная, я теперь всегда буду следовать логике, спасибо тебе большое, заяц, я побежал.
Бежит дальше волк по лесу, навстречу ему медведь
-Здорово, волк
-Здорово медведь,
-Откуда ты такой радостный бежишь
-Да тут лиса зайца логике научила, а он меня научил, оказывается такая наука интересная
-Правда? Слушай, волк, а меня научи!
-Ну смотри, медведь, у тебя есть спички?
-Нету
-Значит ты гомосек!!!
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231
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
овцетрахи косоглазые. Свой лядский контент на своём обезьяньем наречии озвучивайте. Нехрен к нам в Россию лезть.
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3k
Brataxe 2 часа назад
Так на этой попите же есть голубой цвет. При чем тут символ ЛГБТ?
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9k
harlamov 2 часа назад
Напомнило старый анекдот:
Приходит мужик к психотерапевту:
- Доктор помогите... мне кажется что меня окружают одни голубые!
- Хорошо, я буду показывать вам картинки - а вы описывать что на них
изображено!
Показывает мужику картину "Три богатыря" - что вы видите?
- Три голубых!!!
- Почему?
- Ну три мужика в поле одни - явно трахнуться хотят!!!
Показывает картину "Летят гуси косяком" - что вы видите?
- Гуси-голубые!
- Почему?
- Ну летят - друг другу в жопу смотрят - явно трахнуться хотят!!!
Ну хорошо говорит доктор - на меня посмотрите на кого я похож???
- Ну вы доктор явно педераст!!!
- Почему?
- Ну а откуда у вас такие картинки?

Так и этот блогер. Явно латентный. Вот ему везде и мерещатся знаки))
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Что-то неладное в последнее время творится в Казахстане. Националисты явно поднимают голову. Что до игрушки, то этак можно что угодно обвинить в ЛГБТ-пропаганде. Правильно говорят, что дети абсолютно не задумываются над цветом своих игрушек - это взрослые акцентируют внимание на этом нюансе, как бы намекая, что он имеет значение.
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353
MerryGoRound 2 часа назад
Видимо, Коран с детства у этого казаха совсем все мозги атрофировал. Игрушка POPIT не имеет ничего общего с геями и т.д. Это всего лишь развивающая игрушка ДЛЯ ДЕТЕЙ и вспомогательная игрушка для больных ПЦР!!! Придумана замужней женщиной, соблюдающей Иудаизм, кстати, вместе с ее мужем. Придумана и создана в Израиле под совсем другим именем, а потом права на ее выпуск за реально копейки (женщина не хотела никогда наживаться на этой игрушке и радовалась, что ее игрушка помогает детям и больным по миру! И до конца жизни своей не получала никаких отчислений с нее!) просто купили Американцы, у себя изменив имя игрушки, до 2021 года она была исключетельно развивающей игрушкой и не более. С теми же цветами радуги. И никого это не заботило. Кстати, Казах этот опять же показал себя идиотом, т.к. в радуге 7 цветов, а на флаге ЛГБТ всего 6 и отсутствует синий цвет! (Это так, на заметку). Так и различают радугу от флага ЛГБТ. Но когда дума муслима несется в рай, а в мозгах пусто, то он пришьет к любой вещи свои какие то мнимые больные и необразованные фантазии.
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353
MerryGoRound Шурум-бурум Полчаса назад
О, смотрите, муслик чередной привалил болезненный. Я вообще не еврейка, больной. При чем тут ж*ды?! Больше полаять не о чем тебе? :)
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353
MerryGoRound Шурум-бурум 5 минут назад
Если ты, болезненный, писал это не мне, то кому?! )) Своим голосам в головушке своей болезненной?! А если ты писал про создательницу игрушки - ГДЕ и в ЧЕМ она оскорбляла мусликов то созданием своей игрушки?! )) Вы если юлить начинаете как уж на сковородке от ляпнутого вами же и потом нести ответственность за свой бред, то хоть не показывайте еще больше свою огранниченность и тупость! ;)
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5k
Дмитрий Горчилин 2 часа назад
Я вот еще напомню, что в советском детстве радуга была атрибутом детства, радости, красоты. Когда ребенок смотрит на радугу, когда играется игрушками с радугой- это нормально.
Но если человек чувствует в себе какие-то неприродные паталогические позывы, ему что ни покажи. Что радужное, что голубое, что бл кирпичную стену, все равно писюном правильно пользоваться ни научится.
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353
MerryGoRound Дмитрий Горчилин 2 часа назад
Просто скажу, что казах этот идиот. Ислам головного мозга какой то. В радуге 7 цветов. На флаге ЛГБТ их всего 6 и отсутствует синий цвет. Так и различают между радугой и между флагом этих... Но мусульманина уже было не остановить.... ))))
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353
MerryGoRound Дмитрий Горчилин 13 минут назад
Да, тут на мой обычный пост про историю создания этой игрушки и О, БОЖЕ ;) , познанию разницы между радугой и флагом геев (как я посмела просто знать об этом и попытаться просветить остальных?!
), налетело стадо каких то болезненных, которые готовы загнобить любого кто просто просвещен в теме, сжечь на костре инквизиции и навешать тонны ярлыков что если вы просто образованны в этой теме, по их только больному мнению, то вы обязательно сами из геев... "Логика" каких то латентных реальных необразованных пи*арасов (есть геи, а есть пид*расы, вот эти явно из последних ;) ) и инфантильных закомплексованных загнобышей неудачников. :)
И нет, я не то что не гей, я замужем и у меня трое детей, 2 сына и доченька, и я всех их с мужем очень люблю.
Но пусть эти болезненные здесь считают меня геем и навешивают ярлыки... Мне всё равно. Сами себя же позорят и показывают свою ограниченность. :))))
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