В Казахстане выпустили социальную рекламу с Pop it, которая вызвала много вопросов

Pop it - игрушка, которая стала популярной в 2021 году. Силиконовый диск с разноцветными пупырышками не несет никакой смысловой нагрузки, но якобы помогает при стрессовых ситуациях (по аналогии с пупырчатой пленкой). Эпидемия "поп-ита" захватила все постсоветское пространство и вызвала бурную реакцию общественности, активисты которой усмотрели в радужной игрушке попытку Запада навязать свои сомнительные ценности.

Казахстанский блогер Мерей Жолшы, известный своей нетерпимостью к лицам нетрадиционной ориентации и отстаивающий национальные интересы страны, решил бороться с этим явлением комплексно, и снял социальную рекламу, в которой фигурирует эта самая разноцветная пупырка.