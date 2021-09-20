При попытке выселить его из дома казахстанец расстрелял пятерых человек

Сегодня, 20 сентября, к жителю Казахстана, пришли исполнители и полицейские с требованием покинуть частный дом, отнятый судом из-за долгов. Выслушав требования, мужчина достал оружие и практически в упор стал расстреливать собравшихся. В результате были смертельно ранены пять человек, включая двух соседей казахстанца, двух сотрудников полиции 1982 и 1988 гг.р и одного судопроизводителя.