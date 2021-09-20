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При попытке выселить его из дома казахстанец расстрелял пятерых человек

При попытке выселить его из дома казахстанец расстрелял пятерых человек (3 фото)

Автор:
20 сентября 2021 17:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   алматы   видео   казахстан   стрельба   
1063
3
54-летний житель Алматы открыл огонь по полицейским, судебным исполнителям и своим соседям.

Источник:

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Метки: ynews   алматы   видео   казахстан   стрельба   
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18  комментариев
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12k
Евгений 39 минут назад
Не самое элегантное решение жилищной проблемы.
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16k
Maks Es 8 минут назад
А что,нормально.
Человек имеет право на достойное жилье.
А не на достойное жулье.
Вызывает отрицание только способ. Не проще ли канистра бензина и зажигалка?
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−41
Взрослый мужик 10 минут назад
Скорее всего ружьё само выстрелило
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10k
El Niño 16 минут назад
Видимо, больше терять нечего. Либо есть занимательная история, либо мужик решил обеспечить себя другим жильем и питанием.
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2k
Виталий Касандров 17 минут назад
Ну да ,до конца жизни себя крышей над головой обеспечил .
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2k
Kozlodoev Полчаса назад
Таки дом придётся покинуть....
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28k
Антон Полчаса назад
Участковых-то за что? Самая неблагодарная работа.
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Борис Карабанов Полчаса назад
Вот итог путинского правления!
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