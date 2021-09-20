При попытке выселить его из дома казахстанец расстрелял пятерых человек

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54-летний житель Алматы открыл огонь по полицейским, судебным исполнителям и своим соседям.
Сегодня, 20 сентября, к жителю Казахстана, пришли исполнители и полицейские с требованием покинуть частный дом, отнятый судом из-за долгов. Выслушав требования, мужчина достал оружие и практически в упор стал расстреливать собравшихся. В результате были смертельно ранены пять человек, включая двух соседей казахстанца, двух сотрудников полиции 1982 и 1988 гг.р и одного судопроизводителя.
По сообщениям СМИ, инцидент произошел в микрорайоне Акбулак. Стрелявший обезврежен и задержан сотрудниками полиции. На месте происшествия проводятся следственные мероприятия. По факту убийства возбуждено уголовное дело. В июне нынешнего года похожая ситуация история произошла и в РФ, когда в курортном районе Сочи 61-летний житель города открыл стрельбу по сотрудникам краевого УФССП, приехавшим вручить постановление о сносе пристройки.
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