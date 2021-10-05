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Спасенная ящерица недолго наслаждалась свободой

Спасенная ящерица недолго наслаждалась свободой (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2021 08:15
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   курьезы   спасение   сша   ящерица   
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Жительница американского города Тусон пришла на помощь ящерице, которая застряла в заборе на её участке. Однако автор видео недолго радовалась за животное.
Спасенная ящерица пробежала несколько десятков сантиметров и вновь застряла.

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Метки: видео   животные   курьезы   спасение   сша   ящерица   
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8k
Кенвуд Час назад
- Вчера в заборе застряла - меня изнасиловали. Сегодня в заборе застряла - меня изнасиловали. И завтра застряну
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Notan Blaine 7 минут назад
Зря выложил это видео, теперь его засудят зоозащитники.
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Picard

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