Спасенная ящерица недолго наслаждалась свободой

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Жительница американского города Тусон пришла на помощь ящерице, которая застряла в заборе на её участке. Однако автор видео недолго радовалась за животное.
Спасенная ящерица пробежала несколько десятков сантиметров и вновь застряла.
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