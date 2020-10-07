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Полицейский спас любопытного скунса, застрявшего головой в стаканчике

Полицейский спас любопытного скунса, застрявшего головой в стаканчике (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2020 08:56
Сообщество : Животные
Метки: видео   добро   животные   люди   полицейский   скунс   спасение   сша   
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Как известно, со скунсом шутки плохи. Защищаясь он способен пометить и порой даже временно ослепить своего оппонента жидкостью с очень неприятным запахом. Однако полицейского из США этого не остановило. Он увидел попавшее в беду животное и пришел ему на помощь.

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Метки: видео   добро   животные   люди   полицейский   скунс   спасение   сша   
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