Полицейский спас любопытного скунса, застрявшего головой в стаканчике

Как известно, со скунсом шутки плохи. Защищаясь он способен пометить и порой даже временно ослепить своего оппонента жидкостью с очень неприятным запахом. Однако полицейского из США этого не остановило. Он увидел попавшее в беду животное и пришел ему на помощь.

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