Дедушка спас щенка из пасти аллигатора

74-летний пенсионер Ричард Уилбэнкс из американского штата Флорида спас щенка от неминуемой гибели. Мужчина голыми руками достал свою собаку из пасти аллигатора. Момент спасения попал на камеру наблюдения.
Мужчине удалось на несколько секунд разжать пасть хищника и вытащить щенка. Освободившись, собака тут же убежала прочь.
Щенок остался жив и сейчас чувствует себя хорошо.
Щенок остался жив и сейчас чувствует себя хорошо.
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