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Дедушка спас щенка из пасти аллигатора

Дедушка спас щенка из пасти аллигатора (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 08:06
Сообщество : Животные
Метки: аллигатор   видео   животные   спасение   сша   флорида   щенок   
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74-летний пенсионер Ричард Уилбэнкс из американского штата Флорида спас щенка от неминуемой гибели. Мужчина голыми руками достал свою собаку из пасти аллигатора. Момент спасения попал на камеру наблюдения.

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Метки: аллигатор   видео   животные   спасение   сша   флорида   щенок   
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4  комментария
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LeonID S 8 минут назад
Бля, у деда стальные бубенцы. Зеленый мог быть и не один в этой луже.
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Alexander 54 минуты назад
Суровый дед.
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12k
Patmaz Час назад
Гена остался без завтрака
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29k
parallax Patmaz 23 минуты назад
и с порванной пастью.
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