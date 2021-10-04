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Британец на лошади посмеялся над выстроившимися в очередь за бензином водителями

Британец на лошади посмеялся над выстроившимися в очередь за бензином водителями (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2021 11:33
Сообщество : Юмор
Метки: Англия   Юмор   автомобилисты   видео   всадник   прикол   
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Недавно в Англии наблюдались проблемы с бензином. Многие водители в панике выстраивались в длинные очереди на заправках, чтобы на всякий случай закупиться топливом. У весельчака из Темз-Диттона (графство Суррей, Англия) нет проблем с бензином. Он отправляется по делам на транспортном средстве, которое не нужно заправлять на АЗС.
Мужчина опубликовал в сети видео, в котором он едет по улице и смеётся над водителями, которые стоят в очереди за бензином.

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Метки: Англия   Юмор   автомобилисты   видео   всадник   прикол   
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1  комментарий
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Majul 9 минут назад
Пранк в целом годный, но всадник, сдается мне, под веществами, т.к. песенки петь подобные, уже перебор.
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