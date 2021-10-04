Британец на лошади посмеялся над выстроившимися в очередь за бензином водителями

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Недавно в Англии наблюдались проблемы с бензином. Многие водители в панике выстраивались в длинные очереди на заправках, чтобы на всякий случай закупиться топливом. У весельчака из Темз-Диттона (графство Суррей, Англия) нет проблем с бензином. Он отправляется по делам на транспортном средстве, которое не нужно заправлять на АЗС.
Мужчина опубликовал в сети видео, в котором он едет по улице и смеётся над водителями, которые стоят в очереди за бензином.
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