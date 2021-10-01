Непростые взаимотношения барана и таза

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Парень запечатлел барана, решившего напасть на пластиковый сосуд, напоминающий таз. Животное взяло разбег и несколько раз атаковало ненавистный ему предмет.
В какой-то момент баран не рассчитал сил и угодил в таз, а затем перевернулся.
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