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Непростые взаимотношения барана и таза

Непростые взаимотношения барана и таза (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2021 08:34
Сообщество : Животные
Метки: Баран   Юмор   видео   животные   прикол   
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Парень запечатлел барана, решившего напасть на пластиковый сосуд, напоминающий таз. Животное взяло разбег и несколько раз атаковало ненавистный ему предмет.
В какой-то момент баран не рассчитал сил и угодил в таз, а затем перевернулся.

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Метки: Баран   Юмор   видео   животные   прикол   
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7  комментариев
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22k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
А я думал пост будет о заниженных приорах...
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6k
workmen77 16 минут назад
Хорошо, что там не оказалось чугунной ванны.
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1k
Андрей Ы. 22 минуты назад
Нормальный баран. Спортсмен, отрабатывает навыки забодания.
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13k
* Полчаса назад
Прям фильм с Ван Даммом. "Победила пальма".
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19k
Не местный 2 часа назад
Таз победил
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
тренировка
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5k
ДеониS 2 часа назад
Таз борцухой оказался
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