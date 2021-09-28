Пес расстроился из-за покупки хозяином телёнка

779
1
1
Пёс по кличке "Бандит" узнал, что его хозяин купил телёнка и очень расстроился. Четвероногий друг, скорее всего, подумал, что больше не нужен владельцу и новый питомец заменит его.
Третий лишний
Теперь неделю разговаривать не будет!
Источник:
Ссылки по теме:
- Смешная реакция собаки на стрижку когтей
- Сон хозяина под надежной защитой
- Мужчина дразнит своих умных и терпеливых собак
- Неуклюжий пес почуствовал себя виноватым
- Тролль-провокатор из мира собак
35
Понравилось35
Новости партнёров