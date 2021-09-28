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Пес расстроился из-за покупки хозяином телёнка

Пес расстроился из-за покупки хозяином телёнка (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2021 09:28
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   пес   прикол   собака   теленок   
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Пёс по кличке "Бандит" узнал, что его хозяин купил телёнка и очень расстроился. Четвероногий друг, скорее всего, подумал, что больше не нужен владельцу и новый питомец заменит его.

Третий лишний

Теперь неделю разговаривать не будет!

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   пес   прикол   собака   теленок   
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6  комментариев
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30k
Azesh 53 минуты назад
с чего вы взяли что он расстроен? не надо приписывать животным лишних эмоций, тем более основываясь исключительно на их мимике и "выражениях лица", это не люди - их мимика как правило не имеет ничего общего с их эмоциональным состоянием. Это ваша интерпретация.
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165
Чумной Доктор 16 минут назад
идиот. надо гладить собаку а не теленка. собака не сильно понимает слова . слышит что хозяин расстроен и называет его имя. но при этом гладит теленка. значит думает что это он виноват в печали хозяина.
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4k
brotherirk Полчаса назад
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24k
Батончик с маком Час назад
Бандит строит из себя терпилу
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