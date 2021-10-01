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Настенные поющие рыбы исполнили хит группы Queen

Настенные поющие рыбы исполнили хит группы Queen (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2021 08:53
Сообщество : Юмор
Метки: Amazon   Amazon Alexa   Bohemian Rhapsody   Queen   Юмор   видео   прикол   рыбы   
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Помните настенных роботизированных рыб, которых подключили к голосовому помощнику и заставили петь одну из песен группы Aqua? Их владелец не сидел на месте и представил еще один знакомый многим пользователям сети хит в рыбьей (и не только) "обработке".
Нет предела совершенству.

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Метки: Amazon   Amazon Alexa   Bohemian Rhapsody   Queen   Юмор   видео   прикол   рыбы   
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