Настенные поющие рыбы исполнили хит группы Queen

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Помните настенных роботизированных рыб, которых подключили к голосовому помощнику и заставили петь одну из песен группы Aqua? Их владелец не сидел на месте и представил еще один знакомый многим пользователям сети хит в рыбьей (и не только) "обработке".
Нет предела совершенству.
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