Настенные поющие рыбы исполнили хит группы Queen

Помните настенных роботизированных рыб, которых подключили к голосовому помощнику и заставили петь одну из песен группы Aqua? Их владелец не сидел на месте и представил еще один знакомый многим пользователям сети хит в рыбьей (и не только) "обработке".

2021-10-01T08:53:05+03:00