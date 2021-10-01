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Мыть или не мыть: Юные бизнесмены предлагают автомобилистам свои услуги

Мыть или не мыть: Юные бизнесмены предлагают автомобилистам свои услуги (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2021 08:14
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   дети   добро   креатив   подротски   прикол   
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Подростки решили подзаработать в свободное от учебы время и прославились в сети. Они назвали себя "Рыцарями сверкающей машины" и креативным образом прорекламировали свои услуги по мойке автомобилей.

Они подошли к автомобилисту и поприветствовали его следующим образом:

«Здравствуйте! Приятно вас лицезреть. Мы, рыцари сверкающей машины, хотим помочь вымыть грязь на вашем железном скакуне. Ну, что — мыть или не мыть, вот в чем вопрос»

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Метки: Юмор   видео   дети   добро   креатив   подротски   прикол   
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7  комментариев
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11k
Голос Вселенной 57 минут назад
Всегда в бардачке лежит полтинник на такой случай. И тоже отдаю его просто так, без мойки. Очень уважаю этих ребят, которые не попрошайничают, а начинают что-то делать, чтобы подзаработать. Я сам начал работать, когда мне еще не было 15 лет, и знаю, что это такое...
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28k
Кот Баюн 23 минуты назад
Молодцы, что сперва спросили, а не как некоторые, сразу начинают тереть песок, а потом еще и бабки требуют
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82
Шурман 43 минуты назад
В 91 году с деньгами была жопа у всех , мы пацанами шли к сервису ВАЗА и там намывали машины а воду брали там же в сервисе , дядьки все понимали и за воду слова не говорили . Газеты помню тоже продавал в летние каникулы , ездил на автобусах там втюхивал и тд , кто то жевачка продавал и сигареты , старшие продавали китайскую водку и спирт рояль .
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82
Шурман 43 минуты назад
простите жевачки .
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39k
dima423 49 минут назад
респект пацанам) я тоже в детстве постоянно чето мутил чтоб заработать , с пацанами то машины мыли, то газеты продавали, то яблоки у метро, и тоже частенько включали творческий подход, в нем залог успеха бизнеса всегда) ...хотя семья не бедствовала никогда, просто интересно было заработать
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11
Роман 56 минут назад
Молорики, ребята!
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211k
Барон Мюнхгаузен. Час назад
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