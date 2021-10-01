Мыть или не мыть: Юные бизнесмены предлагают автомобилистам свои услуги

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Подростки решили подзаработать в свободное от учебы время и прославились в сети. Они назвали себя "Рыцарями сверкающей машины" и креативным образом прорекламировали свои услуги по мойке автомобилей.
Они подошли к автомобилисту и поприветствовали его следующим образом:
«Здравствуйте! Приятно вас лицезреть. Мы, рыцари сверкающей машины, хотим помочь вымыть грязь на вашем железном скакуне. Ну, что — мыть или не мыть, вот в чем вопрос»
Мужчина, в свою очередь, назвал подростков «красавчиками» и «молодцами» и пообещал им денег за креативность.
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