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Курица удивила петуха необычными детенышами

Курица удивила петуха необычными детенышами (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2021 08:10
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   видео   курица   петух   прикол   щенята   
1266
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«Чужих детей не бывает», — гласит народная мудрость. Пернатая героиня видео удивила петуха необычными детенышами, которых она пригрела.
У петуха явно появились вопросы.

Источник:

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Метки: Реакция   Юмор   видео   курица   петух   прикол   щенята   
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7  комментариев
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9k
Касьян Пуздой 2 часа назад
"Как-то ночью на опушке
Клеить стал орел кукушку,
Тили-тили, трали-вали
Ночка темная была...
Долго в гнездах у пернатых
К удивлению юннатов
Вылуплялись кукушата
С клювами, как у орла..."©
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2k
stb22 2 минуты назад
"Это было минутное увлечение... А люблю я только тебя!"
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2k
Vitamin 39 минут назад
Я бы тоже охренел))))
Петушара прав)), там и без ДНК теста видно, что не его дети))))
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
Курва
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434
Квантовый_Слесарь_82 2 часа назад
Вызывайте санитаров.
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26k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
название не правильно надо такое "рогатый петух эксклюзивное видеосмотреть до конца"
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