Курица удивила петуха необычными детенышами

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«Чужих детей не бывает», — гласит народная мудрость. Пернатая героиня видео удивила петуха необычными детенышами, которых она пригрела.
У петуха явно появились вопросы.
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Петушара прав)), там и без ДНК теста видно, что не его дети))))