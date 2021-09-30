Верхом на козе: необычные друзья лакомятся ягодами

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Любители дикой природы стали свидетелями совместной трапезы двух детенышей. Овца и её маленький друг появились из лесных зарослей и начали охотно поедать похожие на шелковицу ягоды.
Коза с мартышкой на шее в хвойном лесу! Этот мир не перестает удивлять.
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