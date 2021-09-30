FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10745 постов • 1263 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Верхом на козе: необычные друзья лакомятся ягодами

Верхом на козе: необычные друзья лакомятся ягодами (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2021 13:28
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   коза   лес   обезьяна   прикол   
205
1
1
Любители дикой природы стали свидетелями совместной трапезы двух детенышей. Овца и её маленький друг появились из лесных зарослей и начали охотно поедать похожие на шелковицу ягоды.
Коза с мартышкой на шее в хвойном лесу! Этот мир не перестает удивлять.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   животные   коза   лес   обезьяна   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Максус Полчаса назад
какая милота)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок Вас заметили: мышь пытается спрятаться от собак Вас заметили: мышь пытается спрятаться от собак Медведь нашёл в лесу камеру и случайно включил запись Медведь нашёл в лесу камеру и случайно включил запись Неожиданная встреча с медвежьим семейством Неожиданная встреча с медвежьим семейством Необычный домашний питомец Необычный домашний питомец Пес расстроился из-за покупки хозяином телёнка Пес расстроился из-за покупки хозяином телёнка
3dmonkey

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

952206



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Советские мультфильмы, ломающие психику зрителя
52
191
Советские мультфильмы, ломающие психику зрителя
10 интересных фактов о фильме «Пираты XX века»
0
75
10 интересных фактов о фильме «Пираты XX века»
Набирающие популярность в сообществах
Как научиться учиться: мощная технология обучения любым навыкам + 20 практических советов
1
5
Как научиться учиться: мощная технология обучения любым навыкам + 20 практических советов
Возвращаясь к "Игре"
0
27
Возвращаясь к "Игре"
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#ynews#новости#Разное#дтп#картинки#Россия#авто аварии#интересные факты
#интересно#факты#подборка#автомобили#автомир#в мире#фотографии#интересное#познавательно#СССР
#люди#прикол#животные#кино#история#аварии#как приготовить#актеры#Рецепт#сша

На что жалуетесь?

Вернуться