В Австралии ворон напал на дрона-курьера

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В Австралии запустили доставку небольших заказов дронами. Однако птицы оказались не слишком рады этому. Например в Канберре недовольный черный ворон атаковал один из доставщиков.
Момент нападения попал на видео. Несмотря на атаку птицы, дрону все же удалось доставить заказ.
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