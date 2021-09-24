FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10722 поста • 1262 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
В Австралии ворон напал на дрона-курьера

В Австралии ворон напал на дрона-курьера (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2021 08:50
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   видео   дрон   животные   курьер   прикол   птицы   
213
1
1
В Австралии запустили доставку небольших заказов дронами. Однако птицы оказались не слишком рады этому. Например в Канберре недовольный черный ворон атаковал один из доставщиков.
Момент нападения попал на видео. Несмотря на атаку птицы, дрону все же удалось доставить заказ.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Австралия   видео   дрон   животные   курьер   прикол   птицы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Как не разориться в эпоху платных подписок Как не разориться в эпоху платных подписок Кормление голодной пернатой банды Кормление голодной пернатой банды Всегда найдется друг, который всё испортит Всегда найдется друг, который всё испортит «Кошка, ворона и человек»: продолжение истории «Кошка, ворона и человек»: продолжение истории Боевой петух, который не зря сидит за решеткой Боевой петух, который не зря сидит за решеткой Сочинские отпугиватели птиц способны прогнать кого угодно, только не голубей Сочинские отпугиватели птиц способны прогнать кого угодно, только не голубей
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

512025



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Исторические фото, показывающие, как стремительно развивается наша цивилизация
4
97
Исторические фото, показывающие, как стремительно развивается наша цивилизация
Звезды с идеальной репутацией
0
110
Звезды с идеальной репутацией
Как не разориться в эпоху платных подписок
Как не разориться в эпоху платных подписок
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А дома Натаху ждала целая гора неглаженного!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#ynews#автомир#аварии#картинки#кино#знаменитости#в мире#gif
#интересно#животные#автомобили#Россия#дтп#фотографии#СССР#приколы#сша#дикая природа
#подборка#люди#история#интересное#прикол#авто аварии#дети#факты#фильм#дикие животные

На что жалуетесь?

Вернуться