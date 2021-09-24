В Австралии ворон напал на дрона-курьера

Как не разориться в эпоху платных подписок

Кормление голодной пернатой банды

Всегда найдется друг, который всё испортит

«Кошка, ворона и человек»: продолжение истории

Боевой петух, который не зря сидит за решеткой

Сочинские отпугиватели птиц способны прогнать кого угодно, только не голубей