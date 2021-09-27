1167
1
1
Мужчина показал своего довольно необычного и опасного домашнего питомца. Он как и все живущие в доме животные ждет от хозяина внимания, ласки и вкусной еды. Однако с ним лучше не шутить.
Какая-то странная у вас кошка.
Источник:
Ссылки по теме:
- Не самая удачная попытка пожарить мясо
- Когда говорят, что панды очень милые и забавные животные
- «Кошка, ворона и человек»: продолжение истории
- Еще одно доказательство того, что коты — жидкость
- Бессовестная корова шокировала посетителей ресторана
Метки: видео животные неожиданно питомцы прикол
26
Понравилось26
Новости партнёров