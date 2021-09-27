FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10728 постов • 1263 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Необычный домашний питомец

Необычный домашний питомец (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2021 11:49
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   неожиданно   питомцы   прикол   
1167
1
1
Мужчина показал своего довольно необычного и опасного домашнего питомца. Он как и все живущие в доме животные ждет от хозяина внимания, ласки и вкусной еды. Однако с ним лучше не шутить.
Какая-то странная у вас кошка.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   животные   неожиданно   питомцы   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Опаньки 2 часа назад
мне кажется, его кошку не мешало бы показать ветеринару, возможно она болеет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
15k
speaktr-st 10 минут назад
По-моему эта "кошка" предыдущую сожрала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Сибиряк Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Aleksandr Полчаса назад
Но если забыл его покормить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Majul 40 минут назад
Нормальная кошара. Земноводная короткошерстная африканская крококошка. Автор пород кошачьих не знает совсем )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Андрей А 45 минут назад
А взгляд такой грустный-грустный))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Виктор 50 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Парагвайский шпион Час назад
Я представил КУСЬ и мне, как-то, не понравилось...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mowgley 2 часа назад
Когда Гена зашевелился, сразу подумалось, что сейчас будет яйцен клац-клац
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео) Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео) Бессовестная корова шокировала посетителей ресторана Бессовестная корова шокировала посетителей ресторана Когда говорят, что панды очень милые и забавные животные Когда говорят, что панды очень милые и забавные животные «Кошка, ворона и человек»: продолжение истории «Кошка, ворона и человек»: продолжение истории Не самая удачная попытка пожарить мясо Не самая удачная попытка пожарить мясо Еще одно доказательство того, что коты — жидкость Еще одно доказательство того, что коты — жидкость
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

781094



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Звезды с идеальной репутацией
1
187
Звезды с идеальной репутацией
Любопытные факты о людях и событиях, которые откроют для вас что-то новое
8
161
Любопытные факты о людях и событиях, которые откроют для вас что-то новое
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео)
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#фото#фотографии#Россия#дети#страна#ynews#gif#дтп#нападение
#факты#история#картинки#познавательно#животные#новости#прикол#аварии#еда#позитив
#Юмор#люди#СССР#Разное#кино#прикольные#подборка#автомобили#комментарии#санкт-петербург

На что жалуетесь?

Вернуться