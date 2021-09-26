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В Башкирии. Экскаваторщик поработал спасателем

В Башкирии. Экскаваторщик поработал спасателем (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 сентября 2021 08:33
Метки: город   животные   человек   экология   
204
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1
Он вытащил кота, застрявшего в раме окна третьего этажа

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Метки: город   животные   человек   экология   
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3  комментария
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9k
kaboza 2 часа назад
За спасение котэ однозначно плюс, кусь был плюсом спасателю)))
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Viktor Час назад
Алмаз - хороший человек!

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hairov Час назад
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