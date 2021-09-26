В Башкирии. Экскаваторщик поработал спасателем

Это случилось в Туймазах. Застрявшее в окне животное висело около часа и мяукало на всю улицу. У дома №21 на улице Ленина собралась огромная толпа сочувствующих людей, которые не знали, как можно помочь питомцу. Помог парень, работающий неподалеку на экскаваторе. Его зовут Алмаз. Молодой человек поднял ковш спецмашины до уровня третьего этажа, взобрался наверх и высвободил кота, вернув его обратно в квартиру.

–Подъехал, поднялся, кота обратно в квартиру закинул. Меня никто не вызывал, я сам добровольно приехал. Любой бы так поступил на моем месте, – сказал Алмаз. Он добавил, что во время спасательной операции кот еще и «поблагодарил» его, укусив за руку.