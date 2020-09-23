Спасение пса, угодившего в мазутную яму

Возле карьера под Астраханью добрые люди вытащили из мазутной ямы бездомного пса. К моменту прибытия спасателей пёс выбился из сил и не надеялся на спасение.
Работники местного приюта «Верный друг» прибыли на место вызова тогда, когда на поверхности ямы оставалась одна голова собаки. Спустя некоторое время спасателям удалось вытащить на поверхность бедного пса.
В приюте бездомный зверь был вымыт и детоксицирован, а через несколько месяцев зоозащитники запечатлели здорового и жизнерадостного пса, названного Гудроном, в честь вязкой массы, из которой его вытащили.
В приюте бездомный зверь был вымыт и детоксицирован, а через несколько месяцев зоозащитники запечатлели здорового и жизнерадостного пса, названного Гудроном, в честь вязкой массы, из которой его вытащили.
Источник:
Ссылки по теме:
- Бравый пес спас «тонущего» в реке хозяина
- Полицейский с отличной реакцией защитил свою мать от агрессивной собаки
- Мохнатые тимуровцы
- Мужчина спас собаку, застрявшую на болоте
- Астраханец залез в ледяную воду, чтобы спасти провалившуюся под лед бездомную собаку
32
Понравилось32
Новости партнёров
Загрузка...