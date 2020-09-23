Спасение пса, угодившего в мазутную яму

Работники местного приюта «Верный друг» прибыли на место вызова тогда, когда на поверхности ямы оставалась одна голова собаки. Спустя некоторое время спасателям удалось вытащить на поверхность бедного пса.



В приюте бездомный зверь был вымыт и детоксицирован, а через несколько месяцев зоозащитники запечатлели здорового и жизнерадостного пса, названного Гудроном, в честь вязкой массы, из которой его вытащили.