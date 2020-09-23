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Спасение пса, угодившего в мазутную яму

Спасение пса, угодившего в мазутную яму (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2020 09:16
Сообщество : Животные
Метки: Астрахань   видео   гудрон   животные   люди   мазут   собака   спасение   
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Возле карьера под Астраханью добрые люди вытащили из мазутной ямы бездомного пса. К моменту прибытия спасателей пёс выбился из сил и не надеялся на спасение.

Источник:

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Метки: Астрахань   видео   гудрон   животные   люди   мазут   собака   спасение   
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4  комментария
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2k
Алексей Полчаса назад
Пришлось мне однажды в одиночку овечку из гудрона доставать. Адский труд.
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дедушка ленина Полминуты назад
Имя дали подходящее.
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Сгусток позитива Полчаса назад
милашка такой
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453
User1982 Час назад
Людям надо у животных учится доброте.
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Alex Chebrikov

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