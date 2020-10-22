Сердобольный бразилец спас изнывающего от жажды броненосца

Житель Бразилии ехал по дороге и заметил маленького броненосца. День был очень жарким, а воздух наполнен дымом из-за лесных пожаров, поэтому мужчина предположил, что животное хочет пить.
Бразилец налил в стакан немного воды и утолил жажду зверька. Мужчину удивил спокойный характер броненосца, так как обычно животные не подходят настолько близко к людям.
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