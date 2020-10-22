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Сердобольный бразилец спас изнывающего от жажды броненосца

Сердобольный бразилец спас изнывающего от жажды броненосца (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2020 08:52
Сообщество : Животные
Метки: бразилия   броненосец   видео   животные   люди   спасение   
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Житель Бразилии ехал по дороге и заметил маленького броненосца. День был очень жарким, а воздух наполнен дымом из-за лесных пожаров, поэтому мужчина предположил, что животное хочет пить.

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Метки: бразилия   броненосец   видео   животные   люди   спасение   
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Том Сойер 49 минут назад
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Picard

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