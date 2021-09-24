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Сообразительный мальчик придумал, как не навлечь на себя гнев мамы

Сообразительный мальчик придумал, как не навлечь на себя гнев мамы (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2021 13:13
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   дети   мама   отжимания   прикол   сын   
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Пришедшим в магазин с мамой мальчикам было сказано не баловаться и хорошо себя вести. Однако дети ослушались и начали в шутку драться.
Один из мальчиков упал, но тут же сообразил, как выйти из неприятной ситуации. Камера наблюдения в магазине запечатлела комичную сцену.

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Метки: Юмор   видео   дети   мама   отжимания   прикол   сын   
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Cornho 2 часа назад
"Упал - отжался"
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Ivan Полминуты назад
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Александр 15 минут назад
Красавчик!
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Позитив 51 минуту назад
сработал)
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Вася 2 часа назад
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