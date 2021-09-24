Сообразительный мальчик придумал, как не навлечь на себя гнев мамы

1283
1
1
Пришедшим в магазин с мамой мальчикам было сказано не баловаться и хорошо себя вести. Однако дети ослушались и начали в шутку драться.
Один из мальчиков упал, но тут же сообразил, как выйти из неприятной ситуации. Камера наблюдения в магазине запечатлела комичную сцену.
Источник:
Ссылки по теме:
- Трудная дорога в садик
- Штукатур-маляр растет: юный художник с ног до головы измазался краской
- Вызывайте экзорциста: мальчик забавно произносит слово «мама»
- Взрослые возвращаются в офис после нескольких месяцев работы из дома
- Неловкий разговор с сыном о сексе
56
Понравилось56
Новости партнёров