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Сын американского политика стал героем мемов

Сын американского политика стал героем мемов

Автор:
05 июня 2024 13:16
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Прикол   США   дети   забавно   политик   сын   
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В США сын представителя Республиканской партии Джона Роуза привлек внимание своим поведением. Мальчик корчил рожи за спиной папы во время его выступления.

Зрители, слушавшие республиканца Джона Роуза, который выступал в Палате представителей США с речью, возможно, так и не услышали ни единого слова.

А получилось это из-за того, что Гай Роуз, сын политика, сидел за спиной у папы и перетянул всё внимание на себя. Сначала мальчик лучезарно улыбался в камеру, а после сменил репертуар и начал корчить рожи и демонстрировать поведение, за которое в школе его наверняка отправили бы в кабинет директора. Естественно, ребёнок тут же прославился и сделался новым мемом.

Политик из Теннесси (США), позже узнавший о выходке сына, отреагировал достаточно спокойно. Джон попросил Гая улыбнуться в камеру, когда их будут снимать, чтобы на это полюбовался 3-летний братишка мальчика — и вот что он получил.

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Метки: Видео   Прикол   США   дети   забавно   политик   сын   
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5  комментариев
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
через пяток лет от папки должность получит по наследству демократично.
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520
Фрол 10 минут назад
Яблочко от яблоньки.
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460
Dragon 36 минут назад
"Для тебя стараюсь, цыпа моя"

Ссылка www.youtube.com
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7k
Отвратительный Мужик 52 минуты назад
Акуевший писдюк, прям символ США
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3742 поста (3701 в горячем)

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