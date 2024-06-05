Сын американского политика стал героем мемов

В США сын представителя Республиканской партии Джона Роуза привлек внимание своим поведением. Мальчик корчил рожи за спиной папы во время его выступления.
Зрители, слушавшие республиканца Джона Роуза, который выступал в Палате представителей США с речью, возможно, так и не услышали ни единого слова.
А получилось это из-за того, что Гай Роуз, сын политика, сидел за спиной у папы и перетянул всё внимание на себя. Сначала мальчик лучезарно улыбался в камеру, а после сменил репертуар и начал корчить рожи и демонстрировать поведение, за которое в школе его наверняка отправили бы в кабинет директора. Естественно, ребёнок тут же прославился и сделался новым мемом.
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Политик из Теннесси (США), позже узнавший о выходке сына, отреагировал достаточно спокойно. Джон попросил Гая улыбнуться в камеру, когда их будут снимать, чтобы на это полюбовался 3-летний братишка мальчика — и вот что он получил.
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