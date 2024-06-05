Сын американского политика стал героем мемов

Зрители, слушавшие республиканца Джона Роуза, который выступал в Палате представителей США с речью, возможно, так и не услышали ни единого слова.

А получилось это из-за того, что Гай Роуз, сын политика, сидел за спиной у папы и перетянул всё внимание на себя. Сначала мальчик лучезарно улыбался в камеру, а после сменил репертуар и начал корчить рожи и демонстрировать поведение, за которое в школе его наверняка отправили бы в кабинет директора. Естественно, ребёнок тут же прославился и сделался новым мемом.