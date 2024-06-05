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Сообщество Маркетплейс 58 постов • 2 подписчика подписаться
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Как мальчик пытался получить товар 18+ в пункте выдачи

Как мальчик пытался получить товар 18+ в пункте выдачи

Автор:
05 июня 2024 06:00
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Видео   дети   заказ   мама   маркетплейс   ситуация   сын   
2597
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Сотрудница пункта выдачи рассказал о необычном случае на работе. 12-летний мальчик заказал на маркетплейсе вещь для удовлетворения сексуальных потребностей и пришёл за ней в пункт выдачи. Девушка отказалась выдавать товар для взрослых ребёнку. Тогда мальчик сходил за мамой.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   дети   заказ   мама   маркетплейс   ситуация   сын   
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25  комментариев
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5k
Алекс Лом 2 часа назад
Помню что в 10 лет уже всё работает , эякуляции как таковой еще нет а вот писькой можно бетонную стену по утрам пробивать
а сны то какие снятся ...фильмы для взрослых от зависти синеют
так что в 12 лет пацану вполне пригодилась бы замена для слабых рук
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39k
Вепс 12 минут назад
Какое такое удостоверение нужно было предъявить? Всегда паспорт просили, но удостоверение, кого? Сантехника? Сотрудника МВД?
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13k
Социум 24 минуты назад
Пусть эта сотрудница мыло себе закажет, чтобы рот помыть, а если останется, то мы уши помоем. Сапожники отдыхают..
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4k
Сан Саныч рожденый в СССР Полчаса назад
Самое страшное то, что поколение Фурсенко уже везде.
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10k
Alex Полчаса назад
У меня ухи завяли от мата. Я даже так не матерюсь
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3k
sers Полчаса назад
Шаболда с говорит как портовая шмара.
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13k
Гомерчик Полчаса назад
аааааааааааааааааааааааааааа...... невозможно слушать....
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12k
Дмитрий 36 минут назад
Какие страсти! Какой высокий слог!
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5k
grigorenko vladislav Час назад
Этой милой девушке надо тоже подзатылину выписать, да не одну, за отвратительную речь.
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78
Shyrich grigorenko vladislav 53 минуты назад
На удивление очень органично мат вписывается. Ей даже идёт))). Лучше её слушать, чем помои из телека.
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4k
iovan2011 Час назад
Мне интересно, ее (автора) родители воспитывали или она в порту выросла?
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276
Бывалый Трус iovan2011 56 минут назад
Мож папа - боцман.
Помните, анекдот был из детства.
Капитан корабля срочно вызывает боцмана.
- Боцман, беда!.. – говорит он.- На нас идет торпеда, и мы уже не успеем уклониться. Отвлеки пассажиров, чтобы большой паники не было.
Боцман собрал всех пассажиров на палубе и говорит им:
- Сейчас как стукну хером по палубе – корабль развалится!
- Не может быть!- закричали из толпы пассажиров.
- Хорошо, проверим, - сказал боцман. – Раз, два, три!..
Он стукнул –и корабль развалился. Среди обломков плавают капитан и боцман.
- Дурак ты, боцман! – говорит капитан.- И шутки у тебя дурацкие!.. Торпеда-то мимо прошла!..
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276
Бывалый Трус Час назад
Эта выдавальщица товара сама 18+. Её нельзя подпускать к детям. Им от разговора с ней уже травма будет по ходу поболее, чем даже от этого резинового влагалища. Так как она, не каждый грузчик матерится. К тому же, она даже не знает, как ейный орган называется.
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14k
gavrosh Час назад
В 12 лет ума не много, зато стояк отличный! )))
Мамаша та ещё мразь, могла хотя-бы дома вскрыть, не при свидетелях.
В его годы дрочил на мини-маус. Друг рассказывал)))
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9k
Pravednik84 2 часа назад
Добралась дочка (она постарше) до наших с женой игрушек... Ну я как бы знал, но виду не подавал. В один прекрасный день подходит ко мне красная как рак, ну и просит у меня купить ей свою игрушку. Я долго ржал, а потом обсудили что именно она хочет, ну и часа через 2, в тайне от мамы, она получила желаемое с условием не палиться ни передо мной, ни перед мамой (набеги в нашу с женой игрушечную прекратились).
Самое глупое то, что дочка подошла с этим к ПАПЕ, а не к маме, но мне давно говорили, что умею с людьми ладить... но не на столько же)))
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11k
sedoisever 2 часа назад
Этой девчуле грузчиком в порту работать...
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11k
Клёст 2 часа назад
Почему у тëтки с собой нож?
Или взяла у пацана складешок, которым он те карандашики точит?))
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15k
Ничоси 3 часа назад
А разве знают сотрудники ПВЗ что в заказах?
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