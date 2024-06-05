Как мальчик пытался получить товар 18+ в пункте выдачи

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Сотрудница пункта выдачи рассказал о необычном случае на работе. 12-летний мальчик заказал на маркетплейсе вещь для удовлетворения сексуальных потребностей и пришёл за ней в пункт выдачи. Девушка отказалась выдавать товар для взрослых ребёнку. Тогда мальчик сходил за мамой.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Да, везде этот рэп и попса.
Помните, анекдот был из детства.
Капитан корабля срочно вызывает боцмана.
- Боцман, беда!.. – говорит он.- На нас идет торпеда, и мы уже не успеем уклониться. Отвлеки пассажиров, чтобы большой паники не было.
Боцман собрал всех пассажиров на палубе и говорит им:
- Сейчас как стукну хером по палубе – корабль развалится!
- Не может быть!- закричали из толпы пассажиров.
- Хорошо, проверим, - сказал боцман. – Раз, два, три!..
Он стукнул –и корабль развалился. Среди обломков плавают капитан и боцман.
- Дурак ты, боцман! – говорит капитан.- И шутки у тебя дурацкие!.. Торпеда-то мимо прошла!..
Мамаша та ещё мразь, могла хотя-бы дома вскрыть, не при свидетелях.
В его годы дрочил на мини-маус. Друг рассказывал)))
Самое глупое то, что дочка подошла с этим к ПАПЕ, а не к маме, но мне давно говорили, что умею с людьми ладить... но не на столько же)))
Или взяла у пацана складешок, которым он те карандашики точит?))
Согласно источнику, содержимое любых заказов (даже якобы приватных) отображается в корпоративном ПО на компьютере или смартфоне.
Более того, даже если на странице товара указано, что он приходит в непрозрачном пакете и никто не узнает, что находится внутри, на этом самом пакете может быть указано наименование товара и оно видно как сотрудникам ПВЗ, так и людям, стоящим в очереди.
так что больше не заказывай резиновых баб