Как мальчик пытался получить товар 18+ в пункте выдачи

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Палестинец каждый день сидел на подоконнике больничной палаты,где лежала его больная мать

Отец подарил сыну на Рождество плюшевую игрушку с голосом умершей мамы

8-летний мальчик не побоялся дать сдачи грабителю, атаковавшему его маму

Женщина присвоила себе деньги, которые мальчик обронил на кассе

Быстрая реакция помогла отцу поймать дочь, которая выпала из кроватки