Женщина не пожалела, что решила заглянуть в свой кроссовок

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Никогда не знаешь, что найдешь в оставленной на полу обуви. Женщина решила осмотреть кроссовки перед тем, как надеть их и не прогадала.
Осторожность спасла женщину от боли, но не от новой фобии.
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