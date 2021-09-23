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Женщина не пожалела, что решила заглянуть в свой кроссовок

Женщина не пожалела, что решила заглянуть в свой кроссовок (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2021 13:08
Метки: видео   кроссовок   находка   обувь   повезло   
1556
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1
Никогда не знаешь, что найдешь в оставленной на полу обуви. Женщина решила осмотреть кроссовки перед тем, как надеть их и не прогадала.
Осторожность спасла женщину от боли, но не от новой фобии.

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Метки: видео   кроссовок   находка   обувь   повезло   
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12  комментариев
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3k
ezhik Час назад
Австралия?)
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−43
Александр Поляков Минуту назад
это английская королева переродилась.
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7k
Мариус 10 минут назад
Ням....
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6k
B0n 20 минут назад
Офстралея - земля мечты.
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24k
Батончик с маком 38 минут назад
Прикольно. Кроссовки с массажером
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744
Сергей Ковалев Час назад
Не самое страшное,что можно найти в обуви живя в Австралии
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16k
Serg2001 Час назад
Прикольная сикараха!... )
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975
Евгений Час назад
Ну склопендра, ну и что?
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