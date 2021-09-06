Мусорщик спас выбежавшего на дорогу ребенка

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Установленная в бразильском городе Роландия камера наблюдения запечатлела, как один из мусорщиков спас пятилетнего ребенка, выбежавшего на дорогу. Мальчик решил догнать своего дедушку и чуть не попал под машину.
Занимающийся уборкой и вывозом городского мусора рабочий заметил бегущего ребенка и в последний момент успел его спасти.
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