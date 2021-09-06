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Мусорщик спас выбежавшего на дорогу ребенка

Мусорщик спас выбежавшего на дорогу ребенка (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 сентября 2021 10:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бразилия   видео   дети   мусорщик   повезло   спасение   
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Установленная в бразильском городе Роландия камера наблюдения запечатлела, как один из мусорщиков спас пятилетнего ребенка, выбежавшего на дорогу. Мальчик решил догнать своего дедушку и чуть не попал под машину.
Занимающийся уборкой и вывозом городского мусора рабочий заметил бегущего ребенка и в последний момент успел его спасти.

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Метки: бразилия   видео   дети   мусорщик   повезло   спасение   
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