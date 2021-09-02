FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7380 постов • 1238 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира 
Таец случайно запустил газовый баллон в здание

Таец случайно запустил газовый баллон в здание (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2021 10:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: баллон   видео   люди   повезло   происшествие   таиланд   
291
1
1
Установленная на территории частной ремонтной мастерской в Таиланде камера наблюдения сняла незапланированный полет газового баллона.
Баллон устремился в сторону небольшого здания, пробил его стены и скрылся в кустах. Позже работник мастерской запечатлел последствия происшествия.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: баллон   видео   люди   повезло   происшествие   таиланд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
babuby 44 минуты назад
Большому кораблю - большая торпеда!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бурятский Ник Вуйчич: из доставщика еды в мирового рекордсмена по велогонкам Бурятский Ник Вуйчич: из доставщика еды в мирового рекордсмена по велогонкам Более полное видео с мужчиной, который преследовал девочку в подъезде Более полное видео с мужчиной, который преследовал девочку в подъезде Школьница обхитрила незнакомца, пытавшегося вслед за ней зайти в подъезд Школьница обхитрила незнакомца, пытавшегося вслед за ней зайти в подъезд Второй день рождения немецких рабочих Второй день рождения немецких рабочих Грузчики, которые могут праздновать второй день рождения Грузчики, которые могут праздновать второй день рождения На волосок от гибели На волосок от гибели
Picard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

650452



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Мы хотим разъяснений: 23 исторических фото, которые не понятны с первого взгляда
1
54
Мы хотим разъяснений: 23 исторических фото, которые не понятны с первого взгляда
"Поясни за&nbsp;черного!": основатель "Мужского государства" затравил сети доставок за фото с темнокожими
2
301
"Поясни за черного!": основатель "Мужского государства" затравил сети доставок за...
Бурятский Ник Вуйчич: из доставщика еды в мирового рекордсмена по велогонкам
Бурятский Ник Вуйчич: из доставщика еды в мирового рекордсмена по велогонкам
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#Россия#интересное#Разное#актеры#позитив#прикольные#девушки
#Юмор#история#люди#фотографии#кино#1 сентября#школа#приколы#страна#новости
#интересно#СССР#подборка#прикол#ynews#забавно#картинки#сша#абсурд#путин

На что жалуетесь?

Вернуться