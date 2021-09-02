Таец случайно запустил газовый баллон в здание

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Установленная на территории частной ремонтной мастерской в Таиланде камера наблюдения сняла незапланированный полет газового баллона.
Баллон устремился в сторону небольшого здания, пробил его стены и скрылся в кустах. Позже работник мастерской запечатлел последствия происшествия.
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