Как воруют телефоны у туристов и автомобилистов в Африке

В Африке воровство смартфонов уже давно поставлено на поток и у злоумышленников есть чётко выработанная схема сбыта. Парень прокатился по нескольким улицам столицы Кении Найроби и снял, как злоумышленники пытаются вырвать у него из рук смартфон.

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Парень показал, как из-за невнимательности можно легко остаться без гаджета.