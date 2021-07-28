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Как воруют телефоны у туристов и автомобилистов в Африке

Как воруют телефоны у туристов и автомобилистов в Африке (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 июля 2021 11:15
Сообщество : Криминал
Метки: африка   видео   воровство   кения   кража   найроби   смартфон   
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В Африке воровство смартфонов уже давно поставлено на поток и у злоумышленников есть чётко выработанная схема сбыта. Парень прокатился по нескольким улицам столицы Кении Найроби и снял, как злоумышленники пытаются вырвать у него из рук смартфон.

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Метки: африка   видео   воровство   кения   кража   найроби   смартфон   
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11  комментариев
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28k
ACU900 Час назад
Вообше то во многих цивильных странах оштрафовать могут за то что держишь смартфон во время вождения...
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4k
бедный студент из Африки 4 минуты назад
нормас рыбалка
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7k
Влад 5 минут назад
электро удочка)))
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2k
Григорий Бабкин 13 минут назад
"Осторожно обезьянки!".
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23k
Батончик с маком Час назад
В следующий раз пущей попробует заехать в какой-нибудь цыганский район. Уверен что эти будулаи даже в Африке обитают.
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4k
Денис Колосов Час назад
у нас так видеокамеру вырвали из рук на рынке в Уганде, Кампала
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18k
Anna Час назад
а потом они все вместе выловили его и дали 3,14зды
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