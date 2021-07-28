Как воруют телефоны у туристов и автомобилистов в Африке

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В Африке воровство смартфонов уже давно поставлено на поток и у злоумышленников есть чётко выработанная схема сбыта. Парень прокатился по нескольким улицам столицы Кении Найроби и снял, как злоумышленники пытаются вырвать у него из рук смартфон.
Парень показал, как из-за невнимательности можно легко остаться без гаджета.
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