Цыганёнок воровал в магазине товар, пока его мама отвлекала продавца

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Установленная в одесском магазине камера наблюдения запечатлела слаженную работу цыганского дуэта. Пока цыганка отвлекала продавца, её сын воровал с прилавка все, что попадется под руку.
Добычей цыган стали как минимум 2 пачки сигарет и блок зажигалок. Также разместивший в сети видео автор утверждает, что цыганский дуэт положил в карман 600 гривен при размене фальшивой 1000 купюры.
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