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Цыганёнок воровал в магазине товар, пока его мама отвлекала продавца

Цыганёнок воровал в магазине товар, пока его мама отвлекала продавца (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 июля 2021 09:36
Сообщество : Криминал
Метки: видео   воровство   кража   криминал   одесса   цыгане   цыганка   
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Установленная в одесском магазине камера наблюдения запечатлела слаженную работу цыганского дуэта. Пока цыганка отвлекала продавца, её сын воровал с прилавка все, что попадется под руку.

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Метки: видео   воровство   кража   криминал   одесса   цыгане   цыганка   
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13  комментариев
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2k
Заряд бодрости 2 часа назад
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35k
Олег Минуту назад
1000 гривневая купюра в руках цыганки 999.99% фальшивая. Судя по видео это далеко не гипермаркет. При желании можно вычислить и наказать. Хотя это не та страна...
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81k
Taras Kozalupko Полчаса назад
Все отметились за цыган, позовите Адика в коротких штанишках для подведения итогов
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41k
Элек Мек 57 минут назад
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6k
кот базилий 2 часа назад
Мама воровать учит, зачем им школа?
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3k
Алексей 2 часа назад
Томми! Ты гдеее?
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11k
Вася 2 часа назад
сука ну почему их общество терпит.. ещё СССР ругают, тогда они особо не высовывались, хотя бы стеклотару собирали (бутыыылкииии)... нах.уй собрать всех в кучу и в шахты . кто не захочет, на опыты
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
6k
11k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Ампутировать.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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