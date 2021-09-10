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Охранник, с которым всегда можно договориться

Охранник, с которым всегда можно договориться (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2021 12:21
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   милота   охранник   прикол   пропуск   собака   
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По дороге на ферму мужчину остановил охранник и начал осматривать его автомобиль. Автор видео не растерялся и смог с ним договориться.
Охранник не испугался камеры и с большим удовольствием принял взятку. В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Юмор   видео   животные   милота   охранник   прикол   пропуск   собака   
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3  комментария
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12k
Вася 56 минут назад
пару раз так заехать, и всю дверь под покраску.. хотя судя по торпеде там не заморачиваются
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22k
Сибиряк 12 минут назад
Сосиска? это маловато будет!

у нас на работе жил пёс, немец, охранял территорию гавкал на всех чужих исправно. Как то один из клиентов решил приколоться, достал пятихатку из кармана, развернул её что б все видели и протянул гавкающему мохнатому псу с фразой "на вот тебе взятку только не шуми". То что было потом удивило всех, пёсель перестал лаять, спокойно подошёл к взяткодателю, обнюхал его, ловко выхватил из рук предложенную купюру и ушёл с ней к себе в будку. Забрать обратно купюру гость не решился, а псу охранники на взятку купили ведро костей на местном рынке.
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