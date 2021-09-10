Мужчина позаботился о беременной жене на пляже

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Мужчина решил порадовать свою беременную жену во время совместного отдыха на пляже. Он вырыл углубление в песке, чтобы вторая половинка могла удобно лечь.
Наконец-то смогла полежать на животе. Хитро придумал!
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