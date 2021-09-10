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Мужчина позаботился о беременной жене на пляже

Мужчина позаботился о беременной жене на пляже (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2021 09:40
Метки: беременность   видео   жена   животные   муж   песок   пляж   
704
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Мужчина решил порадовать свою беременную жену во время совместного отдыха на пляже. Он вырыл углубление в песке, чтобы вторая половинка могла удобно лечь.
Наконец-то смогла полежать на животе. Хитро придумал!

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Метки: беременность   видео   жена   животные   муж   песок   пляж   
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27k
lem02 Полчаса назад
Мужик!
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10k
Кот 3 минуты назад
Ну прям как черепашки - те тоже кладку в песок делают...
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19k
kamanch 41 минуту назад
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