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Когда муж сказал, что сварил маленький мангальчик

Когда муж сказал, что сварил маленький мангальчик (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 мая 2021 09:36
Метки: видео   жена   мангал   муж   своими руками   
291
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Рукастый мужчина смастерил из баллона мангал, однако размер изделия не устроил жену. Свое возмущение женщина записала на видео.

Источник:

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Метки: видео   жена   мангал   муж   своими руками   
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4  комментария
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27k
Игорь 41 минуту назад
Бухает - плохо, на диване валяется - плохо, делает руками всякие штуки - тоже плохо.

Хорошо наверное только когда по магазинам с ней ходит, трусы выбирать...
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61k
Доктор Джонс 11 минут назад
Мангал - нормальный, баба - дура...
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9k
Александр 23 минуты назад
ТП какая-то.
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8k
Вася Полчаса назад
Баба е.б.анутая. тиктоков обсмотрелась
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