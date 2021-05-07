Когда муж сказал, что сварил маленький мангальчик

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Рукастый мужчина смастерил из баллона мангал, однако размер изделия не устроил жену. Свое возмущение женщина записала на видео.
Перенести можно? Значит переносной!
Тот самый момент, когда человек вроде как жалуется, но в то же время успевает и похвастаться.
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Метки: видео жена мангал муж своими руками
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