Изменила с Игорешкой: мужчина разбил чужой автомобиль во время семейной ссоры

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Жители одного из домов в Красноярске стали свидетелем семейного конфликта. Неизвестный автор запечатлел, как мужчина громко ругался на свою жену и обвинял в измене, а затем направился к ней и уронил на землю. После этого он подбежал к одному из автомобилей и кинул мусорную урну в лобовое стекло.
— Ты сядешь! Я заяву на тебя напишу, в полицию пожалуюсь... Не трожь машину, чужая машина, — возмущалась женщина.
Прибывшие полицейские задержали героя видео. Присутствует ненормативная лексика.
Прибывшие полицейские задержали героя видео. Присутствует ненормативная лексика.
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