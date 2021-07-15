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Изменила с Игорешкой: мужчина разбил чужой автомобиль во время семейной ссоры

Изменила с Игорешкой: мужчина разбил чужой автомобиль во время семейной ссоры (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 июля 2021 10:21
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   жена   измена   инцидент   красноярск   муж   ссора   
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Жители одного из домов в Красноярске стали свидетелем семейного конфликта. Неизвестный автор запечатлел, как мужчина громко ругался на свою жену и обвинял в измене, а затем направился к ней и уронил на землю. После этого он подбежал к одному из автомобилей и кинул мусорную урну в лобовое стекло.

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Метки: видео   жена   измена   инцидент   красноярск   муж   ссора   
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10  комментариев
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204k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
Проще один раз пристрелить жену, чем каждую неделю нового мужика...
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30k
Григорий 36 минут назад
ничего, посидит годик, подумает над своим поведением
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2k
Meri Poppins Ufa Час назад
Ну, вот почему ярость-ревность "нетуданаправлена". Бедный автомобиль, за что ему-то в лобешник? Псих, а соображает: от хахаля можно и ответку получить.
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110
Knives22 Час назад
Истеричка. Думаю вы поняли о ком я.
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204k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
Другой чувак, кстати, мог и не знать что баба замужем...
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