Изменила с Игорешкой: мужчина разбил чужой автомобиль во время семейной ссоры

Жители одного из домов в Красноярске стали свидетелем семейного конфликта. Неизвестный автор запечатлел, как мужчина громко ругался на свою жену и обвинял в измене, а затем направился к ней и уронил на землю. После этого он подбежал к одному из автомобилей и кинул мусорную урну в лобовое стекло.

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— Ты сядешь! Я заяву на тебя напишу, в полицию пожалуюсь... Не трожь машину, чужая машина, — возмущалась женщина.



Прибывшие полицейские задержали героя видео. Присутствует ненормативная лексика.