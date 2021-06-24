Семейство кабанов решило прогуляться по пляжу

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Кабанье семейство прогулялось по берегу Балтийского моря среди людей. Отдыхающие на пляже в большинстве своём не смутились при встрече с неожиданными гостями и продолжили загорать.
Кабанчики прогулялись среди отдыхающих и продолжили свой путь. Лишь один мужчина решил покинуть свой лежак и отошел подальше от животных.
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