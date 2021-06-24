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Семейство кабанов решило прогуляться по пляжу

Семейство кабанов решило прогуляться по пляжу (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 июня 2021 09:41
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   кабан   отдых   пляж   прикол   семья   
395
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Кабанье семейство прогулялось по берегу Балтийского моря среди людей. Отдыхающие на пляже в большинстве своём не смутились при встрече с неожиданными гостями и продолжили загорать.

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Метки: видео   животные   кабан   отдых   пляж   прикол   семья   
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7  комментариев
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14k
Serg2001 2 часа назад
Это морские свинки... )
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2k
Александр 4 минуты назад
Свободные шезлонги искали
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3k
Bulanov Полчаса назад
На берегу Балтики в Польше был - там это обычное дело. Судя по загородочкам от ветра - как раз там где-то и происходило дело, почему-то для этих мест характерное явление. Свинтусы там и по берегу бродили, и по территории санатория.
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28k
Acu900 Час назад
Свинство какое-то :)))
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2k
Дмитрий Час назад
Кабаны:"И этот пляж занят! Дальше идём!"
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255
Мурчелло 2 часа назад
Автор таким тоном пишет,как будто только люди имеют право находиться на пляже.Кабанчики тоже люди.
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87
Шурман 2 часа назад
Я их часто в Юрмале вижу , лисы так же прогуливаются
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