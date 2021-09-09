Где в отелях или съемных квартирах могут стоять скрытые камеры

928
1
1
Некоторые недобропорядочные или же просто желающие перестраховаться владельцы отелей и съемных квартир могут установить в жилом помещении скрытые камеры и не сообщить о съемке постояльцам. В данном видео автор рассказал, как обнаружить в квартире или номере скрытые камеры.
Где могут находиться скрытые камеры. Предупреждён — значит вооружён.
Источник:
Ссылки по теме:
- Когда жена начинает что-то подозревать
- Не стоило привязывать деньги к воздушному шару с гелием
- Юная кокетка
- Харьковчанин и его "бой" с дверью
- Женщина не понимает и не слышит своего мужа
Метки: видео отель скрытая камера съемная квартира
21
Понравилось21
Новости партнёров