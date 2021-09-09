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Где в отелях или съемных квартирах могут стоять скрытые камеры

Где в отелях или съемных квартирах могут стоять скрытые камеры (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2021 10:06
Метки: видео   отель   скрытая камера   съемная квартира   
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Некоторые недобропорядочные или же просто желающие перестраховаться владельцы отелей и съемных квартир могут установить в жилом помещении скрытые камеры и не сообщить о съемке постояльцам. В данном видео автор рассказал, как обнаружить в квартире или номере скрытые камеры.
Где могут находиться скрытые камеры. Предупреждён — значит вооружён.

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Метки: видео   отель   скрытая камера   съемная квартира   
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Majul Час назад
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Вася 41 минуту назад
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