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Индия уже несколько недель подряд бьет рекорды по заболеванию и смертности от коронавируса. Из-за карантина закрыты многие общественные места, однако строгие ограничения никак не повлияли на обезьян. На опустевших из-за новой вспышки курортах теперь отдыхают приматы.
Очевидец запечатлел, как обезьяны забираются на зонтики и прыгают в воду бассейна.
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