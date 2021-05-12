Индия уже несколько недель подряд бьет рекорды по заболеванию и смертности от коронавируса. Из-за карантина закрыты многие общественные места, однако строгие ограничения никак не повлияли на обезьян. На опустевших из-за новой вспышки курортах теперь отдыхают приматы.

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