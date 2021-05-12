FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10182 поста • 1230 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Обезьяны резвятся в бассейне опустевшего из-за коронавирусных ограничений отеля

Обезьяны резвятся в бассейне опустевшего из-за коронавирусных ограничений отеля (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 мая 2021 12:26
Сообщество : Животные
Метки: бассейн   видео   животные   индия   обезьяны   отель   прикол   
250
1
1
Индия уже несколько недель подряд бьет рекорды по заболеванию и смертности от коронавируса. Из-за карантина закрыты многие общественные места, однако строгие ограничения никак не повлияли на обезьян. На опустевших из-за новой вспышки курортах теперь отдыхают приматы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: бассейн   видео   животные   индия   обезьяны   отель   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Батончик с маком 44 минуты назад
Это туристы с кавказа и азии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Влад Час назад
Отель закрылся и ничего не изменилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Учителя и ученики: кого лишил жизни казанский стрелок (5 фото) Учителя и ученики: кого лишил жизни казанский стрелок (5 фото) В Индии наглая обезьяна испортила день рождения, украв праздничный торт В Индии наглая обезьяна испортила день рождения, украв праздничный торт Обезьяны очень любят прыгать в воду Обезьяны очень любят прыгать в воду Террор обезьян в индийской деревушке Террор обезьян в индийской деревушке Момент нападения обезьян на мужчину попал на видео Момент нападения обезьян на мужчину попал на видео Наглая обезьяна стащила питомца у заклинателя змей Наглая обезьяна стащила питомца у заклинателя змей
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

483861



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Звезды кино и их дублеры
2
50
Звезды кино и их дублеры
"Вот родишь - поймешь!": типичные выходки ЯЖЕМАТерей
1
128
"Вот родишь - поймешь!": типичные выходки ЯЖЕМАТерей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Протоптер интересные факты
2
0
Протоптер интересные факты
На рыбалке форель выдергивает удочки / Клюет почти на всё
0
9
На рыбалке форель выдергивает удочки / Клюет почти на всё
Учителя и ученики: кого лишил жизни казанский стрелок (5 фото)
Учителя и ученики: кого лишил жизни казанский стрелок (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#казань#сша#природа#шоу бизнес#дети#приколы#звезды
#Юмор#животные#Россия#картинки#факты#в мире#школа#дтп#фотографии#аварии
#интересно#люди#прикол#СССР#подборка#красота#знаменитости#кино#прикольные#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться