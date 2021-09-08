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Харьковчанин и его "бой" с дверью

Харьковчанин и его "бой" с дверью (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2021 11:54
Метки: Украина   ХАРЬКОВ   видео   неудача   пьяный   фейл   
948
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В Харькове нетрезвый мужчина решил во что бы то ни стало попасть в метро и уверенно направился к своей цели. Однако удача в тот день была явно не на его стороне.

Вижу цель, иду по приборам

Тот самый момент, когда перед тобой закрыты все двери. Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Украина   ХАРЬКОВ   видео   неудача   пьяный   фейл   
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9  комментариев
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38k
dima423 2 часа назад
Это было в краiне родной,
Не в Москве и не где то под Тверью,
Харьковчанин-херой,
Пал в неравном бою с алкоголем и дверью...
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3k
Вова 2 минуты назад
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607
да пох 3 минуты назад
Молодцы пацаны двери остановили ...Пожалели животное .
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5k
Александр Зотов 40 минут назад
под judas Priest - leather rebel вообще огонь смотрится
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331
Dima 47 минут назад
1:0 в пользу двери.
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1k
! жЫтиЕ моЕ ! Час назад
Нелегкая дорога к нато ?

Ссылка youtu.be
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668
krokodilov Час назад
Круто в Харькове двери метро прямо на песчаный пляж выходят
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412
Mowgley Час назад
Дверь победила
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338
Мурчелло 2 часа назад
Воины света,они такие.
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