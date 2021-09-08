Харьковчанин и его "бой" с дверью

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В Харькове нетрезвый мужчина решил во что бы то ни стало попасть в метро и уверенно направился к своей цели. Однако удача в тот день была явно не на его стороне.
Вижу цель, иду по приборам
Тот самый момент, когда перед тобой закрыты все двери. Присутствует ненормативная лексика.
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