Женщина не понимает и не слышит своего мужа

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Герой ролика про неудачное свидание вновь пошутил про модель поведения некоторых женщин.
Довела мужа до седых волос. Могла бы и на вторую работу пойти, а то только о себе думает!
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Но бабы удивляются, что мужики шлют их нахрен, хотя по сути у них возникает та же реакция при прослушивании данных речей.
Вот как-то так
Когда я отказываюсь платить за всю эту хрень..Доходит до слез..
Если он на самом деле, то он... Ну сами понимаете...