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Женщина не понимает и не слышит своего мужа

Женщина не понимает и не слышит своего мужа (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2021 08:53
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   двойные стандарты   женщины   мужчины   отношения   работа   троллинг   
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Герой ролика про неудачное свидание вновь пошутил про модель поведения некоторых женщин.
Довела мужа до седых волос. Могла бы и на вторую работу пойти, а то только о себе думает!

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Метки: Юмор   видео   двойные стандарты   женщины   мужчины   отношения   работа   троллинг   
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14  комментариев
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38k
dima423 2 часа назад
типа стеб? ну как то не очень смешно...
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333
Dima 13 минут назад
дебил мля...его жена случаем не Идрак Мирзализаде?
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17k
KOSTELLO 24 минуты назад
По сути своей мужик говорит то, что говорят многие бабы.
Но бабы удивляются, что мужики шлют их нахрен, хотя по сути у них возникает та же реакция при прослушивании данных речей.
Вот как-то так
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7k
КОСТЯН 56 минут назад
РЖУ НИМАГУ!!!!
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18k
Аня 58 минут назад
Так несмешно рассказывает, что аж захотелось ему денег подкинуть на саморазвитие
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65k
Hе шути с Пушкиным. 59 минут назад
У меня жена тратит на саморазвивающие курсы кучу денег..
Когда я отказываюсь платить за всю эту хрень..Доходит до слез..

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704
vasilykopkov Час назад
Если он стебается, то как-то не смешно.
Если он на самом деле, то он... Ну сами понимаете...
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−13
ЧпокПупок Час назад
Стэндтупень
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9k
Agentfsb Час назад
Не смешно, просто глупо. Не поддерживаю.
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28k
Игорь 2 часа назад
Ну какие времена - такие Феллини и Кончаловские!
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5k
Константин 2 часа назад
сильно толсто
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8k
insaider 2 часа назад
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6k
klop 2 часа назад
Непонятно это он так прикалывается или действительно о.х.у.е.в.ш.е.е создание.
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9k
Cornho 2 часа назад
2/2 за 100 тыс? Интересно, что за работа?
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