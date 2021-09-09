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Не стоило привязывать деньги к воздушному шару с гелием

Не стоило привязывать деньги к воздушному шару с гелием (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2021 08:55
Метки: видео   воздушный шар   гелий   день рождения   неудача   прикол   фейл   
278
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Родственники подарили мальчику на день рождения воздушный шар с привязанной к нему купюрой в 100 евро (более 8 500 рублей). Однако именинник недолго радовался подарку.
Как за несколько секунд лишиться 100 евро

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Метки: видео   воздушный шар   гелий   день рождения   неудача   прикол   фейл   
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41k
Raush Час назад
Ну что тут скажешь... это судьба...
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13
Для ТП Полчаса назад
Уж сколько раз твердили миру...
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56k
pynh 45 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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24k
Батончик с маком 50 минут назад
Поди бумажку "банк приколов" прицепили. Сопляка нае.бали, типа подарили сотку, а он сам виноват что упустил.
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17k
СергейПименов 52 минуты назад
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38k
dima423 55 минут назад
ну че родители долбайопы... зато видос сняли прикольный)
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