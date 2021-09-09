Не стоило привязывать деньги к воздушному шару с гелием

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Родственники подарили мальчику на день рождения воздушный шар с привязанной к нему купюрой в 100 евро (более 8 500 рублей). Однако именинник недолго радовался подарку.
Как за несколько секунд лишиться 100 евро
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