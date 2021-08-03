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Самка орангутана решила примерить очки, которые уронила девушка

Самка орангутана решила примерить очки, которые уронила девушка (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 августа 2021 08:08
Сообщество : Животные
Метки: ynews   Юмор   видео   животные   индонезия   орангутан   очки   прикол   
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Посетительница зоопарка в Индонезии случайно уронила солнцезащитные очки в вольер с орангутанами. Самка примата подобрала их и внезапно решила примерить.

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Метки: ynews   Юмор   видео   животные   индонезия   орангутан   очки   прикол   
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6  комментариев
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Евгений Час назад
Со времён Крылова, "мартышки" значительно эволюционировали. Шах и мат, верующие. Вот вам реальное подтверждение теории Дарвина.
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Женя Женя78 Полчаса назад
нифига она прохаваная
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Ваня Полчаса назад
орангутаны самые умные после человека... ну и милые конечно...
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13k
alexis Час назад
Видать очки были не очень.
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С того Берега моря Час назад
Однозначно "лайк", супер,ну или что-то там ещё!!!))
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