Самка орангутана решила примерить очки, которые уронила девушка

777
1
1
Посетительница зоопарка в Индонезии случайно уронила солнцезащитные очки в вольер с орангутанами. Самка примата подобрала их и внезапно решила примерить.
В опубликованном в сети видео орангутан примеряет очки и сидит в них на скале с детёнышем, а затем в обмен на угощение бросает аксессуар в сторону посетителей.
Источник:
Ссылки по теме:
- Когда решил открыть окно летним вечером
- Маленький разбойник задержал дальнобойщика
- Музыкант The Kiffness создал новый музыкальный шедевр с мяукающим котом
- Восстание машин началось?! Робот-пылесос напал на собаку
- Всегда найдется друг, который всё испортит
43
Понравилось43
Новости партнёров