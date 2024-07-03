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Слово, которое часто говорят музыканты

Слово, которое часто говорят музыканты

Автор:
03 июля 2024 07:37
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Видео   Музыка   Прикол   Реакция   музыкант   облом   слово   
1075
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Простое и понятное слово, которым чаще всего пользуются многие музыканты. Типичные реакции людей на это слово прилагаются.

Слово, которым чаще всего пользуются музыканты, играющие в общественных местах.

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Метки: Видео   Музыка   Прикол   Реакция   музыкант   облом   слово   
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2  комментария
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20k
banzai7 58 минут назад
Когда за работу не платят денег, то работник сам решает что делать.
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2k
Андрей Кузнецов 45 минут назад
" За деньги - Да ! ".... попса- она такая )))
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4077 постов (4078 в горячем)

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