Тайские рабочие стали частью нового хита музыканта The Kiffness

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Южноафриканский музыкант Дэвид Скотт (The Kiffness), известный по своим ремиксам на вирусные видео с животными, опубликовал новый забавный ролик. На этот раз он выпустил трек в стиле драм-н-бейс ( drum 'n' bass) с тайскими рабочими, которые забивают сваю.
Новый неожиданный и отличный трек от музыканта, известного по ремиксам на котиков. Танцуют все!
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Кошаки там были поначалу стёбные.
Но потом уже из пальца высасывает.
- Нет, только поднадоедаю...