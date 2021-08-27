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Тайские рабочие стали частью нового хита музыканта The Kiffness

Тайские рабочие стали частью нового хита музыканта The Kiffness (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2021 10:20
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: The Kiffness   ynews   Юмор   видео   мем   музыка   музыкант   прикол   
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Южноафриканский музыкант Дэвид Скотт (The Kiffness), известный по своим ремиксам на вирусные видео с животными, опубликовал новый забавный ролик. На этот раз он выпустил трек в стиле драм-н-бейс ( drum 'n' bass) с тайскими рабочими, которые забивают сваю.
Новый неожиданный и отличный трек от музыканта, известного по ремиксам на котиков. Танцуют все!

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Метки: The Kiffness   ynews   Юмор   видео   мем   музыка   музыкант   прикол   
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7  комментариев
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6k
Кружок 2 часа назад
Уже немножко поднадоел ... если честно.
Кошаки там были поначалу стёбные.
Но потом уже из пальца высасывает.
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7k
Maxim 17 минут назад
кмк, не плохо.
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AGold 40 минут назад
- Вы музыков играете?
- Нет, только поднадоедаю...
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