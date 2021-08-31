Позитив от сотрудников больницы

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Порой для того, чтобы поднять настроение коллегам, нужно совсем немного усилий. Герой видео взял несколько шоколадных конфет и раздал их самым разным сотрудникам медицинского учреждения.
Позитив в чистом виде!
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