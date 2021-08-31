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Позитив от сотрудников больницы

Позитив от сотрудников больницы (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2021 10:37
Метки: больница   видео   врачи   добро   люди   хорошее настроение   
303
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Порой для того, чтобы поднять настроение коллегам, нужно совсем немного усилий. Герой видео взял несколько шоколадных конфет и раздал их самым разным сотрудникам медицинского учреждения.
Позитив в чистом виде!

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Метки: больница   видео   врачи   добро   люди   хорошее настроение   
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16k
Serg2001 2 часа назад
Спонсор хорошего настроения "Mars Incorporated"!... )
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922
Дрочер Полоумный Полчаса назад
Уже была эта дичь только про МЧСников
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3k
3BE3DA4ET Час назад
Как Тэд Лассо..
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