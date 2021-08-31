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Мужчина решил покормить косулю с рук и пожалел об этом

Мужчина решил покормить косулю с рук и пожалел об этом (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2021 11:18
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   гриб   грибник   животные   косуля   
259
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Не стоит пытаться покормить с рук животное, которое пытается тебя обойти. Любитель тихой охоты привлёк внимание косули с помощью гриба и приманил её к себе. Однако животное оказалось не в настроении.
Диснеевской принцессой побыть явно не получилось. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Реакция   видео   гриб   грибник   животные   косуля   
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8  комментариев
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268
bobobo Полчаса назад
Какая неблагодарная косуля. Гриб не выбрасывай. Найди медведя и предложи ему. Ну, в крайнем случае кабану. Уверен, они скажут тебе спаибо, если выживешь конечно.
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215
Mowgley 6 минут назад
Все по плану.
Косуле гриб предложил, она же их в лесу еще не видела.
Теперь можно уткам на озере пригоршню воды предложить
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16k
Serg2001 14 минут назад
Получить люлей от косули... косули, Карл!!!... ))
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bobobo Serg2001 2 минуты назад
А как Вы догадались, что его звали Карл?
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13k
Объект реальности 20 минут назад
она идентефицирует себя как бык.
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7k
Ф Ив 21 минуту назад
Ума нет - считай калека.
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719
sos1960sos Полчаса назад
Я даже женщин с рук кормить побаиваюсь, а тут совсем уж дикое животное...
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Viktor 39 минут назад
Тупая лабзда, ещё бы медведя веточкой покормил!
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