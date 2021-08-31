Мужчина решил покормить косулю с рук и пожалел об этом

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Не стоит пытаться покормить с рук животное, которое пытается тебя обойти. Любитель тихой охоты привлёк внимание косули с помощью гриба и приманил её к себе. Однако животное оказалось не в настроении.
Диснеевской принцессой побыть явно не получилось. Присутствует ненормативная лексика.
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Косуле гриб предложил, она же их в лесу еще не видела.
Теперь можно уткам на озере пригоршню воды предложить