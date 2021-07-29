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Позитив у дороги: автомобилисты приняли участие в забавной акции

Позитив у дороги: автомобилисты приняли участие в забавной акции (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 июля 2021 11:53
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   акция   алкоголь   видео   пиво   позитив   прикол   
686
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Парни провели веселую акцию, в ходе которой развлекли не только себя, но и водителей и пользователей сети. Молодые люди запаслись пивом, сели возле дороги с плакатом "Вы сигналите. Мы выпиваем" и стали ждать автомобилистов.

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Метки: Юмор   акция   алкоголь   видео   пиво   позитив   прикол   
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16  комментариев
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Андрей Час назад
Распитие спиртных напитков в общественном месте. Интересно, долго они ждали приезда "фуражек"?)
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958
Not Found! Полчаса назад
@fedorollik, однако.
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4k
ron Полчаса назад
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28k
ACU900 Полчаса назад
Главное чтобы после этогй акции за руль не садились. Вопрос есть ли у них водитель который в акции не участвовал?
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958
Not Found! 46 минут назад
Класс, но дороги по интенсивности движения бывают разные (Чукотка или Москва). И по времени "засады" (раннее утро или часы "пик")... Типа можно засохнуть от ожидания, либо созреть в 5 минут). А почин одобрям - занятный. Тока при условиях: природу не гасить и на дорогу не выползать... Опять же есть опасность соблазна и для неравнодушных водил присоединиться и сделать паузу скушать "Twix", а это есть никс гуд, однака. Короче, "красива", но рискованно.
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4k
Борис Карабанов 55 минут назад
Ой, как славно! Своим правонарушением (имитацией?) провоцируем другие правонарушения и гордимся этим! А главное, какие фантазия и юмор! Просто фонтан креатива, как всегда упирающийся в бутылку или стакан.
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6k
радик геннадиевич Час назад
вишь ты как они ,креативят.
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3k
Едондер пуп Час назад
На обороте мелким шрифтом: "Вы выпиваете - мы сигналим"))
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Vacony Час назад
да, любопытно что они пили по факту.... за спиртное же могли загрести...
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