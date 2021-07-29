Позитив у дороги: автомобилисты приняли участие в забавной акции

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Парни провели веселую акцию, в ходе которой развлекли не только себя, но и водителей и пользователей сети. Молодые люди запаслись пивом, сели возле дороги с плакатом "Вы сигналите. Мы выпиваем" и стали ждать автомобилистов.
Автомобилисты не заставили себя долго ждать и вскоре парни услышали множество звуковых сигналов.
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